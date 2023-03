Prijsverhogingen Ziggo: Abonnementen fors duurder vanaf 1 juli 2023 Vandaag • leestijd 6 minuten • 95 keer bekeken • bewaren

Klanten van Ziggo gaan vanaf 1 juli 2023 fors meer betalen voor internet, tv en vaste telefonie. De provider past dit jaar namelijk een inflatiecorrectie toe, en vanwege de hoge inflatie vallen de prijsstijgingen dit jaar procentueel aanzienlijk hoger uit dan gebruikelijk. Gemiddeld stijgt de maandelijkse abonnementsprijs met 8,5 procent, al is dat per abonnementstype verschillend. Wat betekent dit voor jou, en wat ga jij betalen?

Vanwege de aangekondigde prijsverhogingen wordt Ziggo een van de duurste aanbieders van internet, tv en telefonie. Er zijn namelijk concurrenten actief op de markt die via glasvezel dezelfde internetsnelheid of zelfs hogere snelheden aanbieden tegen lagere tarieven.

Ten opzichte van glasvezelconcurrenten blijft vooral de uploadsnelheid van Ziggo achter, want kenmerkend aan glasvezel is dat de up- en downloadsnelheid gelijk zijn. Bij Ziggo is de uploadsnelheid van de abonnementen aanzienlijk lager dan de downloadsnelheid.

Nadeel aan glasvezel is echter dat het niet overal in Nederland beschikbaar is. Volgens recente cijfers is iets meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens momenteel aangesloten op het glasvezelnetwerk. Per 2025 zou dat 84 procent van de huishoudens betreffen, en het is de bedoeling dat iedereen vanaf 2030 een glasvezelaansluiting heeft.

Klanten worden door Ziggo geïnformeerd

Maar goed, terug naar Ziggo. De provider is deze maand begonnen met het informeren van klanten over de aanstaande prijsverhogingen. Dat doen ze door middel van een mail, waarin zo te zien in praktisch alle gevallen min of meer dezelfde tekst staat:

"Beste [naam klant], met ingang van 1 juli 2023 passen we volgens onze voorwaarden een inflatiecorrectie toe, gebaseerd op het gemiddelde CBS inflatiecijfer van vorig jaar. Daar zijn we graag helder in, zodat je weet waar je aan toe bent. Het maandbedrag wordt dan [bedrag] meer. Op de factuur van juli zie je het terug."

Daarnaast heeft Ziggo een speciale pagina in het leven geroepen met meer informatie. Daar valt onder meer te lezen: "Met ingang van 1 juli 2023 passen we een inflatiecorrectie van gemiddeld 8,5% toe op de prijzen van onze pakketten en de beltarieven. Dit is volgens de algemene voorwaarden en we blijven met de wijziging binnen het gemiddelde 2022 CBS inflatiecijfer van 10%."

Veel klachten op Twitter

Wellicht weinig verrassend, maar mensen hebben onderhand wel genoeg van de inflatie en de alsmaar stijgende prijzen.

Op sociale media zoals Twitter regent het dan ook klachten: veel klanten zijn niet te spreken over de aangekondigde prijsverhogingen en laten weten op zoek te gaan naar een andere provider, of dat op zijn minst te overwegen.

Boetevrij opzeggen is onmogelijk

Maar klanten die een overstap overwegen, moeten daar mogelijk voor in de buidel tasten. Ziggo stelt zelf namelijk dat kosteloos opzeggen niet mogelijk is:

"De inflatiecorrectie wordt toegepast volgens de algemene voorwaarden van je abonnement. Daarom is het niet mogelijk om je abonnement kosteloos op te zeggen voor het einde van je contract."

En voor wie een overstap naar glasvezel geen optie is omdat ze in een regio wonen waar glasvezel niet beschikbaar is, kan een alternatief zijn om uit kostenoverwegingen voor een goedkoper abonnement te kiezen: het zogenaamde downgraden. Maar dan is het maar net de vraag of je bereid bent om genoegen te nemen met minder snel internet.

Wat wordt de nieuwe prijs van jouw Ziggo-abonnement?

Hieronder zetten we de prijzen op een rij. We noemen de naam van het pakket en vervolgens drie bedragen:

Eerst noemen we de huidige maandelijkse abonnementsprijs, dan volgt de maandelijkse prijsverhoging en tot slot volgt de abonnementsprijs die je vanaf 1 juli 2023 per maand gaat betalen.

Alles-in-één

Internet Basic, Bellen en TV Start: Nu € 56,00 - Wordt € 5,25 duurder - Per 1 juli € 61,25

Internet Basic, Bellen en TV Complete: Nu € 61,00 - Wordt € 5,75 duurder - Per 1 juli € 66,75

Internet Basic, Bellen en TV Max: Nu € 73,00 - Wordt € 6,75 duurder - Per 1 juli € 79,75

Internet Start, Bellen en TV Start: Nu € 59,00 - Wordt € 5,25 duurder - Per 1 juli € 64,25

Internet Start, Bellen en TV Complete: Nu € 64,00 - Wordt € 5,75 duurder - Per 1 juli € 69,75

Internet Start, Bellen en TV Max: Nu € 76,00 - Wordt €6,75 duurder - Per 1 juli € 82,75

Internet Start XXL, Bellen en TV Start: Nu € 63,50 - Wordt € 5,25 duurder - Per 1 juli € 69,25

Internet Start XXL, Bellen en TV Complete: Nu € 68,50 - Wordt € 6,25 duurder - Per 1 juli € 74,75

Internet Start XXL, Bellen en TV Max Next: Nu € 80,50 - Wordt € 7,25 duurder - Per 1 juli €87,75

Internet Complete, Bellen en TV Start: Nu € 69,00 - Wordt € 6,25 duurder - Per 1 juli € 75,25

Internet Complete, Bellen en TV Complete: Nu € 74,00 - Wordt € 6,75 duurder - Per 1 juli €80,75

Internet Complete, Bellen en TV Max: Nu € 86,00 - Wordt € 7,75 duurder - Per 1 juli € 93,75

Internet Giga, Bellen en TV Start: Nu € 78,00 - Wordt € 2,25 duurder - Per 1 juli € 80,25

Internet Giga, Bellen en TV Complete: Nu € 83,00 - Wordt € 2,75 duurder - Per 1 juli € 85,75

Internet Giga, Bellen en TV Max: Nu € 95,00 - Wordt € 3,75 duurder - Per 1 juli € 98,75

Internet en tv

Internet Basic en TV Start: Nu € 52,50 - Wordt € 5,00 duurder - Per 1 juli € 57,50

Internet Basic en TV Complete: Nu € 57,50 - Wordt € 5,50 duurder - Per 1 juli € 63,00

Internet Basic en TV Max: Nu € 69,50 - Wordt € 6,50 duurder - Per 1 juli € 76,00

Internet Start en TV Start: Nu € 55,50 - Wordt € 5,00 duurder - Per 1 juli €60,50

Internet Start en TV Complete: Nu € 60,50 - Wordt € 5,50 duurder - Per 1 juli € 66,00

Internet Start en TV Max: Nu € 72,50 - Wordt € 6,50 duurder - Per 1 juli € 79,00

Internet Start XXL en TV Start: Nu € 60,00 - Wordt € 5,50 duurder - Per 1 juli € 65,50

Internet Start XXL en TV Complete: Nu € 65,00 - Wordt € 6,00 duurder - Per 1 juli € 71,00

Internet Start XXL en TV Max: Nu € 77,00 - Wordt € 7,00 duurder - Per 1 juli € 84,00

Internet Complete en TV Start: Nu € 65,50 - Wordt € 6,00 duurder - Per 1 juli € 71,50

Internet Complete en TV Complete: Nu € 70,50 - Wordt € 6,50 duurder - Per 1 juli € 77,00

Internet Complete en TV Max: Nu € 82,50 - Wordt € 7,50 duurder - Per 1 juli € 90,00

Internet Giga en TV Start: Nu € 74,50 - Wordt € 2,00 duurder - Per 1 juli € 76,50

Internet Giga en TV Complete: Nu € 79,50 - Wordt € 2,50 duurder - Per 1 juli € 82,00

Internet

Internet Only Basic: Nu € 40,00 - Wordt € 4,00 duurder - Per 1 juli € 44,00

Internet Only Start: Nu € 43,00 - Wordt € 4,00 duurder - Per 1 juli € 47,00

Internet Only Start XXL: Nu € 47,50 - Wordt € 4,50 duurder - Per 1 juli € 52,00

Internet Only Complete: Nu € 53,00 - Wordt € 5,00 duurder - Per 1 juli € 58,00

Internet Only Giga: Nu € 62,00 - Wordt € 1,00 duurder - Per 1 juli € 63,00

Internet + Ziggo Go

Internet Basic + Ziggo Go: Nu € 46,00 - Wordt € 4,50 duurder - Per 1 juli € 50,50

Internet Start + Ziggo Go: Nu € 49,00 - Wordt € 4,50 duurder - Per 1 juli € 53,50

Internet Start XXL + Ziggo Go: Nu € 53,50 - Wordt € 5,00 duurder - Per 1 juli € 58,50

Internet Complete + Ziggo Go: Nu € 59,00 - Wordt € 5,50 duurder - Per 1 juli € 64,50

Internet Giga + Ziggo Go: Nu € 68,00 - Wordt € 1,50 duurder - Per 1 juli € 69,50

Internet en Bellen + Ziggo GO

Internet Basic en Bellen + Ziggo Go: Nu € 49,50 - Wordt € 4,75 duurder - Per 1 juli € 54,25

Internet Start XXL en Bellen + Ziggo Go: Nu € 57,00 - Wordt € 5,25 duurder - Per 1 juli € 62,25

Internet Start en Bellen + Ziggo Go: Nu € 52,50 - Wordt € 4,75 duurder - Per 1 juli € 57,25

Internet Complete en Bellen + Ziggo Go: Nu € 62,50 - Wordt € 5,75 duurder - Per 1 juli € 68,25

Internet Giga en Bellen + Ziggo Go: Nu € 71,50 - Wordt € 1,75 duurder - Per 1 juli € 73,25

Internet Only en Bellen

Internet Only Basic en Bellen: Nu € 43,50 - Wordt € 4,25 duurder - Per 1 juli € 47,75

Internet Only Start XXL en Bellen: Nu € 51,00 - Wordt € 4,75 duurder - Per 1 juli € 55,75

Internet Only Start en Bellen: Nu € 46,50 - Wordt € 4,25 duurder - Per 1 juli € 50,75

Internet Only Complete en Bellen: Nu € 56,50 - Wordt € 5,25 duurder - Per 1 juli € 61,75

Internet Only Giga en Bellen: Nu € 65,50 - Wordt € 1,25 duurder - Per 1 juli € 66,75

Bron: Internetvergelijk.nl /TotaalTV / Tweakers / Ziggo