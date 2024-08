Verwarde Trump is nu toch weer tegen versoepeling abortuswet Florida Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 384 keer bekeken • bewaren

Nadat Donald Trump eerder deze week zei dat vrouwen in de staat Florida langer de tijd zouden moeten krijgen voor een abortus, vindt hij nu weer dat de huidige, strenge abortuswetgeving prima is. Florida laat een abortus alleen toe in de eerste zes weken van de zwangerschap.

Binnenkort kunnen de inwoners van de staat, onder wie Trump, in een referendum stemmen over de abortuswetgeving. Het voorstel is om de termijn te verlengen naar ongeveer 24 weken. De mogelijke steun van Trump voor dat voorstel leidde tot woede bij anti-abortusfanatici, een belangrijke kiezersgroep voor de veroordeelde crimineel.

Om hun steun terug te winnen, heeft Trump aangekondigd tegen verlenging van de termijn te stemmen. Tegelijkertijd zegt hij: “Je hebt meer dan zes weken nodig.” Er wordt al langer getwijfeld of de 78-jarige Trump, die in speeches bij voorkeur eindeloos praat over haaien en Hannibal Lecter, nog wel compos mentis is.

Trumps opponent bij de presidentsverkiezingen in november, de 59-jarige Kamala Harris, waarschuwt dat de Republikein abortus in het hele land verder aan banden wil leggen.