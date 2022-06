Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

24 jun. 2022 - 19:59

Uiteindelijk is het een uitgebreid beargumenteerde opinie over de uitspraak in 1973, die nu met 5 tegen 4 ongegrond werd verklaard. Het ligt nu weer waar het altijd had moeten liggen: Bij de wetgever. Dus Biden moet niet piepen maar een wetsvoorstel indienen. Of per decreet afkondigen. Dat lijkt niet te kunnen trouwens, omdat dat dan weer per staat geregeld moet worden. In de argumentatie staat ook beschreven dat Roe feitelijk het politieke proces gefrustreerd heeft, omdat de staten al ruim op weg waren naar een vorm van legalisatie. At the time of Roe, 30 States still prohibited abortion at all stages. In the years prior to that decision, about a third of the States had liberalized their laws, but Roe abruptly ended that political process. It imposed the same highly restrictive regime on the entire Nation, and it effectively struck down the abortion laws of every single State(...) Hier voor de liefhebber de complete tekst: https://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/editorialfiles/2022/06/24/19-1392_6j37.pdf

