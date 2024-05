Donald Trump nu een veroordeelde crimineel Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 357 keer bekeken • bewaren

Donald Trump is schuldig bevonden aan alle 34 beschuldigingen van fraude en het op illegale wijze aanwenden van campagnegelden om op die manier de presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Het is voor het eerst dat een oud-president in een strafzaak wordt veroordeeld.

De zaak draaide om de vraag of Trump schuldig is aan het vervalsen van zakelijke documenten na een zwijggeldbetaling van 130.000 dollar aan voormalig pornoster Stormy Daniels met wie hij buitenechtelijke seks had. Dat bedrag is kort voor de verkiezingen betaald door Trumps advocaat, die daar zelf ook weer voor werd betaald. Vervolgens werd er gesjoemeld met de administratie om de terugbetaling geheim te houden in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

De oranje nazifluisteraar reageerde zoals gebruikelijk woedend. Trump roept al sinds het begin van het proces dat zowel de rechter, de aanklagers en ook de FBI corrupt zijn. Daarbij schroomde hij niet om privégegevens van deze mensen te delen. Dat leverde hem al meerdere spreekverboden op. Na het horen van de uitspraak zei Trump dat rivaal en huidige president Joe Biden achter de rechtszaak zat.