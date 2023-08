Amerikaans meisje (13) bevallen na verkrachting omdat Republikeinen abortus illegaal gemaakt hebben Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 642 keer bekeken • bewaren

In de zuidelijke Amerikaanse staat Mississippi is een 13-jarig meisje bevallen nadat ze eerder was verkracht. Door de nieuwe anti-abortuswetgeving was het haar verboden de zwangerschap te beëindigen. De moeder van het meisje kon het zich niet veroorloven met het kind naar de dichtstbijzijnde abortuskliniek in een andere staat te reizen.

In een gesprek met Time Magazine zegt de moeder van het jonge slachtoffer dat ze hebben geprobeerd om een abortus voor het meisje te krijgen. Maar de dichtstbijzijnde kliniek waar dat kon was in Chicago, op 9 uur rijden van hun huis in Clarksdale, Mississippi. De vrouw zegt dat ze de kosten van de rit en van het vrij nemen van werk simpelweg niet kon opbrengen.

Het meisje, dat in Time het pseudoniem Ashley krijgt, was afgelopen jaar in haar voortuin aan het spelen en filmpjes aan het maken voor sociaal netwerk TikTok. Een onbekende man kwam de tuin in, viel het meisje aan en vergreep zich aan haar. Er waren geen getuigen en Ashley’s oom die in huis was, heeft niets gehoord. De moeder van Ashley heeft aangifte gedaan van de verkrachting, maar een dader is vooralsnog spoorloos.