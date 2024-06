Penoza: eerste seizoen gaat in juni van start bij de NPO

Naast Oogappels gaat binnenkort ook Penoza op herhaling bij de NPO: vanaf maandag 10 juni is het eerste seizoen (op meerdere werkdagen) op de late avond te zien bij NPO 3. Penoza was oorspronkelijk van 2010 tot 2017 te zien op televisie. Het misdaaddrama draait om Carmen van Walraven (Monic Hendrickx), die na de liquidatie van haar man - en topcrimineel - onder druk wordt gezet door zowel de onderwereld als de politie. Ze besluit zich omhoog te werken naar de top van het criminele circuit, zodat niemand nog aan haar of haar gezin durft te komen. Een van de bijrollen in de serie is voor Raymond Thiry, wiens personage Luther later ook nog een spin-off-serie getiteld Doodstil zou krijgen. Penoza werd geschreven door onder meer Pieter Bart Korthuis (Dirty Lines) en Diederik van Rooijen (Anoniem). De serie kreeg ook buitenlandse remakes: zo werkte Melissa Rosenberg (Dexter) aan een Amerikaanse versie en was Camilla Alghren (The Bridge) verantwoordelijk voor een Zweedse variant.