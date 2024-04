Overzicht: nieuwe films en series op Netflix

© NBC / Universal

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

The Asunta Case (vrijdag 26/04, Netflix) Op feiten gebaseerde misdaadserie uit Spanje over twee ouders (Candela Peña uit Hierro en Tristán Ulloa uit Berlin) die iets te maken lijken te hebben met de vermissing en uiteindelijke dood van hun dochter. Bekijk de trailer.

Hack your Health: The Secrets of Your Gut (vrijdag 26/04, Netflix) Documentaire waarin aan de hand van humor een educatieve blik wordt gegeven op ons spijsverteringsstelsel en de kijker te zien krijgt hoe belangrijk gezonde darmen zijn voor ons algehele welzijn.

Goodbye Earth (vrijdag 26/04, Netflix) Koreaanse dramaserie waarin een enorme komeet richting de aarde raast, waarna mensen in paniek raken en er chaos ontstaat. Een vastberaden docente zet alles op alles in de strijd voor de veiligheid van haar jonge leerlingen.

Irresistible (vrijdag 26/04, Netflix) Satirische film uit 2020 van regisseur Jon Stewart waarin een politiek strateeg (Steve Carell, ooit correspondent bij The Daily Show with Jon Stewart) in een conservatief dorpje een oorlogsveteraan wil helpen burgemeester te worden.

Na het weekend...

Honeymoonish (maandag 29/04, Netflix) Romantische komediefilm uit Koeweit, over een pasgetrouwd stel dat op huwelijksreis gaat, waarna ze al snel ontdekken dat ze in elk opzicht van elkaar verschillen. Uiteindelijk blijken de tegenpolen elkaar toch aan te trekken.

Fiasco (dinsdag 30/04, Netflix) Komische serie uit Frankrijk over een beginnende regisseur die zwaar in de stress schiet. Als er op de set van zijn nieuwe film een ramp gebeurt, legt de filmploeg achter de schermen alles vast: de chantage, de ongelukken en de sabotage.

My Next Guest with David Letterman (dinsdag 30/04, Netflix) Speciale aflevering van de talkshow van David Letterman, die helemaal in het teken staat van John Mulaney. Letterman reist met de komiek naar zijn oude middelbare school in Chicago voor een interview.

S.W.A.T. (woensdag 01/05, Netflix) Misdaadserie waarin Daniel 'Hondo' Harrelson (Shemar Moore uit Criminal Minds) de leiding krijgt over een speciale politie-eenheid die opereert in de straten van Los Angeles waar hij opgroeide. Meerdere seizoenen. Lees hier meer.

Psych (woensdag 01/05, Netflix) Komische detectiveserie waarin James Roday gestalte geeft aan ‘helderziende’ politie-consultant Shawn Spencer. In werkelijkheid beschikt hij enkel over een fotografisch geheugen en een zeer goed waarnemingsvermogen. Lees hier meer.

Heeramandi: The Diamond Bazaar (woensdag 01/05, Netflix) Historische dramaserie met romantiek en politieke intriges, waarin de sluwe Mallikajaan regeert over een elitehuis van courtisanes. Na een opstand in Brits-Indië wordt ze bedreigd door een nieuwe rivaal.

Unnatural (woensdag 01/05, Netflix) Medische dramaserie uit Japan waarin een nuchtere forensisch arts en een team van specialisten werken voor het Unnatural Death Investigation Laboratory. Elke week zoeken ze naar de ware toedracht achter een recent sterfgeval.

Speak Frankly (woensdag 01/05, Netflix) Romantische komedieserie uit Korea waarin een omroeper na een vreemd ongeval plotseling alles zegt wat hij werkelijk denkt. Daarmee trekt hij de aandacht van een tv-schrijver die hem vervolgens uitnodigt in haar variétéshow.

Down the Rabbit Hole (woensdag 01/05, Netflix) Mexicaanse familiefilm met onder meer Manuel Garcia-Rulfo uit The Lincoln Lawyer. Het verhaal volgt een jongen die opgroeit in enorme weelde, maar zich bewust wordt van de criminele activiteiten van zijn vader.

Mijn beste vriendin Anne Frank (woensdag 01/05, Netflix) Dramafilm van regisseur Ben Sombogaart, over de vriendschap tussen Anne Frank en Hannah Goslar, die tijdens de oorlog gescheiden worden maar elkaar opnieuw treffen in Bergen-Belsen. Lees de recensie.

A Man in Full (donderdag 02/05, Netflix) Dramaserie van David E. Kelley (Big Little Lies) over een vastgoedmagnaat (Jeff Daniels) die failliet gaat en zijn imperium moet beschermen tegen de talloze aasgieren die daar gebruik van proberen te maken. Bekijk de trailer.

Beautiful Rebel (donderdag 02/05, Netflix) Op feiten gebaseerde dramafilm over het leven van Gianna Nannini, een van de grootste rocksterren uit de Italiaanse geschiedenis. Ze wist haar droom waar te maken, ondanks tegenwerking van haar familie en de industrie.

Alles is nog steeds zoals het zou moeten zijn (donderdag 02/05, Netflix) Filmvervolg op de romkom Alles is zoals het zou moeten zijn, waarin Iris (Barbara Sloesen) een leuk leven leidt met Reza, maar verschillende factoren ervoor zorgen dat ze in de stress schiet.

Secrets of the Neanderthals (donderdag 02/05, Netflix) Britse documentaire waarin wordt onderzocht hoe de neanderthalers destijds leefden. Welke geheimen onthullen hun fossiele resten en waardoor verdwenen ze uiteindelijk? Patrick Stewart doet de voice-over.