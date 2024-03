The Asunta Case: waargebeurde misdaadserie uit Spanje komt naar Netflix

Vanaf vrijdag 26 april kun je op Netflix kijken naar de Spaanse miniserie The Asunta Case (of: El Caso Asunta), gebaseerd op een schokkende strafzaak uit 2013. In september van dat jaar maken Rosario Porto (Candela Peña uit Hierro) en Alfonso Basterra (Tristán Ulloa uit Berlin) melding van de vermissing van hun dochter, wiens levenloze lichaam daarna wordt gevonden naast een weg net buiten Santiago de Compostela. De politie gaat op onderzoek uit, maar begint vervolgens te vermoeden dat Rosario en Alfonso zelf bij de misdaad betrokken waren. Terwijl het nieuws de stad en uiteindelijk ook het hele land op zijn kop zet, vraagt iedereen zich af wat twee ouders ertoe zou kunnen aanzetten om zo'n gruwelijke daad te plegen. The Asunta Case werd bedacht door Ramon Campos, bekend van Las Chicas del Cable en Alta Mar. De reeks bestaat uit zes afleveringen.