Costa!! de serie: eerste blik op tv-vervolg van Netflix

Netflix onthulde een eerste sneak peak op Costa!! de serie, dat dient als tv-vervolg op de film Costa!! uit 2022. Het verhaal speelt zich wederom af in en rond Club Costa in Spanje, waar een nieuwe generatie de sluiting van de hotspot moet zien te voorkomen. In de cast zien we onder meer Joep Paddenburg als Duuk, Lisa Zweerman als Esmee, Oscar Aerts als Mike, Bo Maerten als Mila, Sinan Eroglu als Kay, Hamza Othman als Fatih en Jatou Sumbunu als Zoe. De regie was in handen van Jon Karthaus, bekend van de voorgaande film Costa!! en van Fijn Weekend. Costa! begon in 2001 als bioscoopfilm met onder meer Georgina Verbaan en Katja Schuurman. Daarna was er van 2001 tot 2005 ook nog een Costa!-serie te zien bij BNN, die nu eveneens beschikbaar is op Netflix. In 2022 volgde een nieuwe film die voorzien werd van een extra uitroepteken en een grotendeels nieuwe cast, en deze Netflix-serie is weer een vervolg op die film.