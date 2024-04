A Man in Full: trailer voor Netflix-serie met Jeff Daniels

Na Godless is Jeff Daniels (The Newsroom) opnieuw te zien in een Netflix-serie. Hij geeft in A Man in Full gestalte aan Charlie Croker, een vastgoedmagnaat die plots failliet gaat en zijn imperium moet beschermen tegen allerlei aasgieren die daar gebruik van willen maken. Sarah Jones (For All Mankind) speelt zijn echtgenote Serena, Diane Lane (Feud) speelt zijn ex-vrouw Martha en verder zijn onder anderen Lucy Liu (Elementary), Tom Pelphrey (Ozark) en William Jackson Harper (The Good Place) te zien. A Man in Full werd geschreven door David E. Kelly, de man achter HBO-series als Big Little Lies en The Undoing die tevens al een aantal projecten voor Netflix (zoals The Lincoln Lawyer) op zijn naam heeft staan. Regina King (One Night in Miami) tekende voor de regie. De serie is gebaseerd op het boek van Tom Wolfe (Bonfire of the Vanities).