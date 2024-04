SWAT: politieserie verschijnt in mei op Netflix

De misdaadserie S.W.A.T. is vanaf 1 mei te zien op Netflix. Dat schrijft de website Netflix-Nederland.nl. Hoeveel seizoenen er precies verschijnen is nog niet duidelijk. In Amerika is momenteel het zevende en laatste seizoen van de serie te zien op televisie. S.W.A.T. volgt ex-marinier Daniel 'Hondo' Harrelson (Shemar Moore uit Criminal Minds), die de leiding krijgt over een speciale politie-eenheid die opereert in de straten van Los Angeles waar hij opgroeide. En dus moet hij zijn loyaliteit aan zijn oude gemeenschap zien te combineren met zijn plicht als agent. S.W.A.T. is een remake van de gelijknamige serie uit de jaren zeventig en werd bedacht door Shawn Ryan, die onlangs nog een hit scoorde op Netflix met The Night Agent. Een van de bijrollen is voor Kenny Johnson, die eerder met Ryan werkte aan de politieserie The Shield.