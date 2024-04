Psych: komische misdaadserie verschijnt in mei op Netflix

De komische detectiveserie Psych is vanaf 1 mei te zien op Netflix. Er worden dan meerdere seizoenen toegevoegd, al is nog niet bekend hoeveel. Psych draait om Shawn Spencer (James Roday), die als helderziende consultant werkt voor de politie in Santa Barabara. In werkelijkheid is hij echter niet helderziend: Spencer beschikt over een fotografisch geheugen en een extreem goed waarnemingsvermogen, maar toen dat door de politie niet werd geloofd kwam hij zelf met de leugen over zijn speciale gave op de proppen. Dulé Hill (Suits) speelt zijn beste vriend Gus en Corbin Bernsen (L.A. Law) geeft gestalte aan zijn vader Henry, die zelf ooit werkzaam was als agent bij de politie van Santa Barbara. De serie werd van 2006 tot 2014 uitgezonden op televisie en was gedurende acht seizoenen goed voor 120 afleveringen. Daarna volgden ook nog een aantal televisiefilms: Psych: The Movie (2017), Psych 2: Lassie Come Home (2020) en Psych 3: This Is Gus (2021). Momenteel zijn er nog eens drie Psych-films in ontwikkeling.