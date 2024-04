Goodbye Earth S01E01: ambitieus maar langdradig

De toekomst van Zuid-Korea en de wereld an sich is in het ongewis in de dystopische thriller Goodbye Earth (Jongmalui Babo). Er koerst namelijk een asteroïde af op de aarde. Het verhaal begint wanneer de Zuid-Koreanen nog 201 dagen hebben voor de impact. De staat van beleg wordt afgekondigd, maar de Zuid-Koreaanse overheid kan niet voorkomen dat de chaos uitbreekt. Het idee dat de kans groot is dat de meeste mensen nog maar een klein jaar te leven hebben, leidt er voor sommige toe om zich alvast voor te bereiden op het waarschijnlijk hardvochtige leven na de impact.

Saillant is trouwens dat acteur Yoo Ah-In uit de serie is gemonteerd. Aanvankelijk was er een grote rol voor hem weggelegd. Maar in 2023 werd hij door de politie verdacht de illegale drug Propofol te gebruiken. Een haartest bevestigde dit uiteindelijk. Dat betekende voor Yoo het einde van zijn carrière. Dat is ironisch: veel Zuid-Koreaanse drama’s verzetten zich juist tegen het strakke stramien (dat anti-drugs is) waar Zuid-Koreanen zich in moeten wurmen en precies daar is Yoo het slachtoffer van geworden.