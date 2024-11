Landman S01E01-03: vernuftig geschreven olie-epos SkyShowtime , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© SkyShowtime

Billy Bob Thornton en Jon Hamm spelen mannen uit de Texaanse olie-industrie in nieuwste creatie van Yellowstone-bedenker Taylor Sheridan.

De televisieseries van scenarist Taylor Sheridan verbeelden steevast een Amerika dat zich bevindt aan het einde van een tijdperk. Zijn geesteskinderen Yellowstone en 1923 reflecteren op een frontier die gaandeweg verdween, maar nog steeds in denkbeeldige zin aanwezig is in het Amerikaanse culturele bewustzijn. Je zou dat een verlangen kunnen noemen naar de western, naar een spannendere tijd. Maar ook naar een tijd waarin mannen zonder scrupules deden wat ze deden. Precies dat laatste is van toepassing op Landman: een televisiedrama over de machinaties van de oliebusiness in West Texas, waar de tijd lijkt stil te staan - en waar mannen dus elkaar bevechten.

Billy Bob Thornton speelt Tommy Norris, een fixer die in dienst is van oliemagnaat Monty Miller (Jon Hamm). Hij moet op de uitgestrekte olievelden waar jaknikkers dag en nacht werkzaam zijn oplossingen bedenken voor een keur aan problemen. Aan het begin van het seizoen is te zien dat zijn zoon Copper (Jacob Lofland), die met school is gestopt, aan het werk is gegaan in één van de vele crews die de oliepompen onderhouden. Dat is gevaarlijk werk, blijkt al in de eerste aflevering. Voor zo’n 180.000 dollar per jaar riskeren de arbeiders vrijwel dagelijks hun leven. Terwijl ze elkaar naar het leven staan.

© SkyShowtime

Landman draait in die zin, net als vrijwel alles van Sheridan, om toxische masculiniteit. Om mannen die hun mannelijkheid willen bewijzen. De vrouwen in de serie zijn er vooral in ‘ondersteunende rollen’. Ali Larter speelt Norris’ ex, Michelle Randolph zijn dochter. De camera focust graag op de twee. Dat is de enige, maar noemenswaardige achilleshiel van Landman. Het drama investeert weinig tijd in vrouwelijke personages. Hoewel dat misschien ook de bedoeling is: zo ziet deze wereld eruit in deze Texaanse contreien, lijkt Sheridan te insinueren. Hij maakte de reeks samen met Christian Wallace, gebaseerd op Wallace’ podcastreeks Boomtown, over de Texaanse olie-industrie.

© SkyShowtime

Die wereld van de olie, blijkt al snel in Landman, is bijzonder pervers. Met types als Norris en Miller die constant excuses zoeken voor wat ze dagelijks doen. Zij sleuren de wereld de ondergang in, lijkt Sheridan te zeggen. Toch krijg je sympathie voor Thorntons personage. Zijn Norris is een gemankeerd man die desalniettemin moet overleven op een plek waar mannen elkaar als wolven verslinden.