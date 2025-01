Yellowjackets: derde seizoen gaat in februari van start bij SkyShowtime

Het derde seizoen van Yellowjackets gaat in Nederland op donderdag 27 februari van start bij SkyShowtime. En dat is nog geen twee weken na de Amerikaanse première op 14 februari. Het psychologische drama Yellowjackets speelt zich af in twee tijdlijnen. De eerste tijdlijn volgt een groep tieners in 1996, nadat ze met een vliegtuig zijn neergestort en moeten overleven in de Canadese wildernis. Een van de tieners wordt gespeeld door Ella Purnell, die vanaf vandaag tevens bij SkyShowtime te zien is in Sweetpea. Het andere verhaal speelt zich af in 2021 en volgt de tieners die de ramp destijds overleefden als volwassen mensen. In de meer hedendaagse tijdlijn zijn er rollen voor onder anderen Melanie Lynskey (The Tattooist of Auschwitz) en Christina Ricci (Wednesday). In het derde seizoen zijn daarnaast ook Joel McHale (Community) en tweevoudig Oscarwinnaar Hillary Swank (Away) te zien in gastrollen.