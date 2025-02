Vigil: misdaadserie van de BBC krijgt een derde seizoen

Er is een derde seizoen van de Britse misdaadserie Vigil in de maak bij de BBC: de opnamen gaan later dit jaar van start in Schotland. Suranne Jones (Maryland) en Rose Leslie (Miss Austen) keren terug als DCI Amy Silva en DI Kirsten Longacre. Het mysterie in het derde seizoen brengt het duo naar een research-faciliteit in Antarctica, waar een lid van de Britse special forces tijdens een missie is doodgeschoten. Silva en Longacre proberen de moord op te lossen en een potentiële internationale crisis de kop in te drukken. Of meer castleden uit de eerdere seizoenen terug zullen keren is nog niet bekend. Het eerste seizoen van Vigil, dat draaide om een moord aan boord van een onderzeeër, was in 2021 te zien bij de NPO. Het tweede seizoen van de serie, dat draaide om een dodelijke drone-aanval, wacht nog altijd op een Nederlandse tv-première.