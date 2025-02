Miss Austen S01E01: de wonderlijke relatie tussen twee zussen

Cassandra Austen staat vooral bekend om het feit dat ze na de dood van haar beroemde zusje Jane besloot haar brievenarchief te verbranden. Om de familiereputatie te beschermen. Auteur Gill Hornby schreef in 2020 de roman Miss Austen, een gefictionaliseerd portret van de levensgang van Cassandra. Scenarist Andrea Gibb ( Call the Midwife ) bewerkte dit boek tot een vierdelig televisiedrama. Keeley Hawes ( The Durrells ) speelt het titelpersonage. Cassandra keert aan het begin van de serie terug naar haar geboortegronden, waar een familievriend, dominee Fulwar Fowle (Felix Scott), op sterven ligt.

Cassandra moet in het huis waar ze terechtkomt brieven die haar zusje schreef aan de familie veiligstellen, voordat deze in handen komen van haar schoonzus Mary (Liv Hill). Mary heeft het plan opgevat om een biografie te schrijven over haar echtgenoot James Austen, de oudste broer van Jane en Cassandra. En misschien wordt er in dat boek ook een paragraaf gewijd aan Jane, wie weet. Miss Austen draait in die zin onder meer om het schrijven en herschrijven van de geschiedenis, en hoe moeilijk dat destijds, het verhaal speelt zich af in 1830, voor vrouwen was. Vrouwen als Cassandra moeten de rol van vrouwen in de historie opeisen.