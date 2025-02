Toxic Town: trailer en datum voor Britse dramaserie van Netflix

Het Britse drama Toxic Town is vanaf donderdag 27 februari te zien op Netflix en vandaag werden alvast de eerste beelden onthuld. De waargebeurde miniserie is gebaseerd op (de nasleep van) een enorm milieuschandaal dat in de jaren tachtig plaatsvond in het kleine plaatsje Corby. Een aantal moeders vermoeden dat de afwijkingen van hun pasgeboren baby's te wijten zijn aan het dumpen van giftig afval en besluiten de lokale overheid hiermee te confronteren. Hun zoektocht naar de waarheid zou uiteindelijk leiden tot een jarenlang juridisch gevecht. Het verhaal focust daarbij vooral op drie individuele moeders, gespeeld door Jodie Whittaker (Time), Aimee Lou Wood (Sex Education) en Claudia Jessie (Bridgerton). Daarnaast zijn ook Rory Kinnear (The Diplomat), Robert Carlyle (Trainspotting) en Brendan Coyle (Downton Abbey) te zien.