The White Lotus: derde seizoen gaat in februari van start bij HBO Max

Het derde seizoen van The White Lotus is vanaf maandag 17 februari wekelijks te zien op HBO Max. Het verhaal speelt zich deze keer af in een The White Lotus-resort in Thailand en wordt verteld in acht afleveringen. Michelle Monaghan (Bad Monkey), Leslie Bibb (Palm Royale) en Carrie Coon (His Three Daughters) spelen drie vriendinnen die in Thailand op een girls trip gaan nadat ze elkaar al een tijd niet hebben gezien. Jason Isaacs (Harry Potter) geeft gestalte aan een rijke zakenman die met zijn vrouw (Parker Posey) en drie kinderen in Thailand is en verder zien we Walton Goggins (Fallout) als een norse man die vakantie viert met zijn vrijgevochten jonge vriendin (Aimee Lou Wood uit Sex Eduction). De hotelmedewerkers worden gespeeld door onder anderen Natasha Rothwell, Lek Patravadi en Tayme Thapthimthong. Het derde seizoen werd opnieuw geschreven door Mike White (Enlightened), die meerdere Emmy's won met de voorgaande seizoenen.