Bad Monkey S01E01: tropische outfits; cynische observaties

Vince Vaughn speelt een getroebleerde maar geestige rechercheur in broeierige op de Florida Keys gesitueerde misdaadthriller.

Florida leent zich uitstekend voor broeierige misdaaddrama’s. Zie Bloodline (2015), On Becoming a God in Central Florida (2019) en het recentere Florida Man (2023). Bad Monkey speelt zich af op de Florida Keys, waar rechercheur Andrew Yancy (Vince Vaughn) na zijn schorsing zijn dagen in zijn strandhuis slijt met bier drinken en naar de horizon staren. Totdat zijn collega Rogelio (John Ortiz) komt opdraven met een opdracht. Er is een arm opgevist uit zee, en er moet onderzocht worden of deze ledemaat eraf is gerukt door een haai of misschien het resultaat is van een moordpartij.

Dus leurt Yancy met de arm in een koelbox naar de lokale lijkschouwer (Natalie Martinez speelt Rosa Campesino), die de rechercheur ook weinig kan vertellen. Maar Yancy hoopt dat hij zijn werk weer kan voortzetten als hij deze zaak oplost en besluit op eigen houtje rond te gaan vragen. Hij krijgt van Rogelio de opdracht om de arm maar te dumpen in een kanaal vol alligators: nieuws over moordpartijen op de Keys zouden slecht zijn voor het toerisme. Maar Yancy besluit uiteindelijk de arm in zijn vriezer te deponeren. Ondertussen ontdekt hij allerlei dwarsverbanden.

Bad Monkey, gebaseerd op het gelijknamige boek uit 2013, is een klassieke noir. Met een charmante maar getroebleerde hoofdpersoon wiens moreel kompas niet helemaal functioneert. Vaughn is geknipt voor de rol. Hij is, zie ook Curb Your Enthusiasm, uitstekend in het acteren van passief-agressief gedrag en het spuwen van cynische observaties. Ook Michelle Monaghan is goed gecast als Bonnie Witt, een vrouw met wie Yancy een affaire heeft. Ook Witt blijkt te vallen onder de noemer: niets is wat het lijkt. Het vele alcoholgebruik draagt overigens bij aan de benevelde blik die personages hebben op de gebeurtenissen in hun omgeving - dat bleek ook in Bloodline een nijpend probleem.

Maar die verleiding is groot in de idylle; om een fles bier of wijn te openen. En Vaughn kan het prima hebben; het spelen van een levensgenieter in een tropisch outfit.