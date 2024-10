The Agency: eerste blik op spionageserie met Michael Fassbender

Michael Fassbender (The Killer) speelt de hoofdrol in de thrillerserie The Agency, die in Nederland naar SkyShowtime komt. De serie is een nieuwe interpretatie van de Franse dramaserie Le Bureau des Légendes (of: The Bureau) en volgt Martian (Fassbender), een CIA-agent die de opdracht krijgt zijn undercover-identiteit op te geven en terug te keren naar London Station. Daar bloeit opnieuw een romance op tussen hem en de vrouw (Jodie Turner-Smith) die hij destijds achterliet, waarna hij ook samen met haar verwikkeld raakt in een spel van internationale intriges. Richard Gere speelt Bosko, de chef van London Station met een bewogen verleden als undercoveragent. Jeffrey Wright is te zien als Henry, Director of Operations binnen London Station en de mentor van Martian. De spionagethriller werd geschreven door Jez Butterworth en John-Henry Butterworth (Edge of Tomorrow, Ford vs Ferrari) en Joe Wright (Hanna) regisseerde een aantal afleveringen.