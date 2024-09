Nieuwe films op Netflix: Fast & Furious, Edge of Tomorrow en Invasie Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Warner Bros. Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: nog meer Fast & Furious, Groundhog Day tijdens een alien-invasie en een aanval op Curaçao en Aruba.

Fast & Furious 6 (2013)

Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

Regie: Justin Lin

© Universal Pictures

Met Fast Five leverde regisseur Justin Lin (bekijk ook zijn geweldige paintball-aflevering in het eerste seizoen van Community) de misschien wel beste film uit de Fast & Furious-franchise af en met het zesde deel borduurde hij op vakkundige wijze verder op dat succes, waarbij de wetten van de zwaartekracht nog heviger getart worden. Aan de start van de film geniet Dom (Vin Diesel) na zijn succesvolle bankroof van de zon en zee in Brazilië, totdat agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson bleek in het vorige deel een welkome toevoeging aan de cast) voor zijn deur staat met schokkend nieuws. Niet veel later heeft hij een nieuwe missie: met zijn crew een ex-SAS-spion (Luke Evans) uitschakelen in ruil voor kwijtschelding van hun misdaden. Alles culmineert in een actiescène op een vliegveld waar critici achteraf veel lol mee hadden: volgens berekeningen zou de landingsbaan zo'n 30 kilometer lang moeten zijn geweest om de duur van de achtervolging te laten kloppen.

Edge of Tomorrow (2014)

Acteurs: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

Regie: Doug Liman

© Warner Bros. Pictures

Enigszins ondergewaardeerde scifi-actiefilm, die doet denken aan een kruising tussen Aliens (Bill Paxton heeft ook een bijrol), Groundhog Day (de tijdreis-gimmick) en de videogame Halo (nu ook bewerkt tot een serie op SKyShowtime). Edge of Tomorrow speelt zich af in een toekomst waarin de mensheid verwikkeld is in een hevige oorlog met een buitenaards ras. Soldaat William Cage (Tom Cruise) wordt voor straf naar de frontlinie gestuurd, waar hij na een confrontatie met een alien overlijdt. Hij wordt vervolgens echter direct weer wakker op de legerbasis en ontdekt al snel dat hij de dag van de veldslag (de menselijke soldaten zijn gehuld in tof uitziende mech-suits) keer op keer opnieuw beleeft. Cruise speelt echter niet, althans niet aan de start van de film, de stoere actieheld: die rol is hier toebedeeld aan Emily Blunt, die te zien is als een gevierde sergeant die weet heeft van zijn unieke situatie en probeert om hem tot een betere soldaat te maken.

Invasie (2024)

Acteurs: Tarikh Janssen, Gijs Blom, Ortál Vriend

Regie: Bobby Boermans

© Dutch FilmWorks