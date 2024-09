Territory: trailer voor Australische Netflix-serie met Anna Torv

Netflix onthulde een eerste blik op de serie Territory, die vanaf donderdag 24 oktober bij de vod-dienst te zien is. Het drama lijkt het Australische antwoord op Yellowstone te worden: het verhaal draait om het grootste veestation ter wereld, dat eigendom is van de familie Lawson. Wanneer er binnen de familie een onderlinge clash ontstaat over wie de touwtjes in handen krijgt, beginnen een aantal buitenstaanders (andere veehouders, gangsters, oorspronkelijke bewoners, schatrijke mijnhouders) bloed te ruiken en komen de Lawsons onder vuur te liggen. In de cast van Territory zien we bekende Australische namen als Anna Torv (Fringe, Mindhunter), Robert Taylor (Longmire) en Sam Corlett (Vikings: Valhalla) en de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Michael Dorman (For All Mankind). Het drama, eerder door Netflix aangekondigd als Desert King, werd bedacht door Timothy Lee, die tevens de Australische misdaadserie Mystery Road maakte.