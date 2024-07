Vikings: Valhalla S03E01: bijzondere combinatie van geschiedenis én drama Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

© Bernard Walsh / Netflix

Derde deel van historisch drama, dat zich zeven jaar later afspeelt, opent met een uiterst intrigerende aflevering.

Het derde en laatste deel van Vikings: Valhalla speelt zich af zeven jaar na de perikelen uit seizoen twee. Intussen heeft Freydís (Frida Gustavsson) op Jomsburg een vrijhaven gesticht voor de heidenen. Als Aki (Eoghain Francis Kiernan) met een schip daar aanmeert met spullen voor een groot huwelijk, vraagt Freydís hem naar Harald (Leo Suter) en Leif (Sam Corlett). Hoe zal het hen vergaan? Volgens bronnen vechten de mannen in Afrika of Griekenland. Later in de aflevering is te zien dat ze vechten voor keizer Romanos (Nikolai Kinski) in Sicilië, in de strijd tegen de islamitische Saracenen die zich hebben verschanst op een bastion aan de kust.

Op zich is die tegenstelling niets nieuws onder de zon; veel van de geschiedenisboeken over die tijd gaan over religieuze oorlogen, en Vikings en de spin-off Vikings: Valhalla raken ook telkens aan de wijze waarop de christenen tegen de heidenen vechten. Ook dat conflict wordt in het slotseizoen belicht. Koning Canute (Bradley Freegard) probeert in Rome een wit voetje te halen bij de paus. Maar gezien zijn Vikingsbloed, kijkt het Vaticaan overduidelijk op hem neer – hij is in hun ogen nog steeds een barbaar. Als hij driehonderd kerken bouwt, dan wil de paus evenwel zijn zegen over het rijk van Canute uitspreken.

© Bernard Walsh / Netflix

Die onenigheid tussen Canute en de paus draait ook om de geestelijke en de wereldlijke macht. Het is fascinerend in welke mate de serie de geschiedschrijving bij het drama betrekt. Van dat soort grote geopolitieke ontwikkelingen tot de minutieuze wijze waarop de Saracenen ontdekken dat Harald en Leif een tunnel aan het graven zijn. (Namelijk: door een trommel met steentjes erop.)

© Bernard Walsh / Netflix

In het nieuwe seizoen dient zich ook een mysterieus figuur aan in Jomsborg, de genezer Stigg (Leander Vyvey). Hij weet Freydís al snel voor zich te winnen, maar hoe zal het aflopen als Harald, haar ex-lover, weer ten tonele verschijnt? Want de Viking wil zodra de Saracenen zijn verslagen met zijn oorlogsbuit een leger samenstellen om Noorwegen te veroveren – dan zal hij weer een stuk dichter bij Freydís zijn. Het lijkt er in die zin op dat alle sleutelpersonages, die nu nog ver van elkaar verwijderd zijn, langzaam maar zeker weer op elkaars pad zullen verschijnen.