Silent Witness: nieuwe castleden toegevoegd aan 28ste seizoen van BBC-serie

Silent Witness keert begin volgend jaar terug naar de BBC met een 28ste seizoen en het Lyell Centre zal twee nieuwe werknemers verwelkomen: Maggie Steed (Rivals, Paddington 2) speelt Harriet Maven, de nieuwe baas van het instituut, en Francesca Mills (The Witcher: Blood Origin, Worzel Gummidge) zal gestalte geven aan Kit Brooks, een misdaadanalist die met Jack Hodgson samenwerkt. De twee nieuwe personages worden geïntroduceerd in de eerste aflevering van het 28ste seizoen. In die première treffen Nikki Alexander (Emilia Fox uit Signora Volpe) en haar team een vermoorde oude vrouw in een grot, waarna ze zich afvragen wat iemand ertoe zou kunnen aanzetten om een hulpeloze bejaarde om het leven te brengen. Het 28ste seizoen bevat vijf nieuwe zaken, verspreid over tien nieuwe afleveringen. Overigens wordt er ook al een 29ste seizoen van de serie voorbereid, dat begin volgend jaar in productie gaat.