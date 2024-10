Rivals: Britse serie met David Tennant verschijnt bij Disney+

De nieuwe Britse dramaserie Rivals is in Nederland vanaf 18 oktober te zien bij Disney+. Rivals speelt zich af in de jaren tachtig in het fictieve graafschap Rutshire en draait om de hevige rivaliteit tussen Lord Tony Baddingham (David Tennant uit Broadchurch) en Rupert Campbell-Black (Alex Hassell uit His Dark Materials). De vete tussen de twee is van grote invloed op de mediawereld, omdat Baddington de eigenaar is van Corinium Television. Aidan Turner (Fifteen-Love) speelt een journalist en tv-presentator die tussen de twee kemphanen in komt te staan en Nafessa Williams (Black Lightning) geeft gestalte aan een Amerikaanse tv-producent in Engeland. Verder zijn onder meer ook Katherine Parkinson (The IT Crowd), Lisa McGrillis (Maternal), Danny Dyer (EastEnders) en Annabel Scholey (The Split) te zien. De serie is een adaptatie van een boek van Jilly Cooper, dat door onder meer Dominic Treadwell-Collins (Holding) voor televisie werd bewerkt.