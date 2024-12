Silent Witness: eerste beelden van seizoen 28 onthuld door de BBC

De BBC onthulde de eerste beelden van het 28ste seizoen van Silent Witness. In de trailer zijn de twee nieuwe personages die in de première geïntroduceerd worden alvast te zien: Maggie Steed (Rivals) speelt leidinggevende Harriet Maven en Francesca Mills (The Witcher: Blood Origin) speelt misdaadanalist Kit Brooks. Het 28ste seizoen bevat vijf nieuwe zaken, verspreid over tien nieuwe afleveringen. In die première treffen Nikki Alexander (Emilia Fox uit Signora Volpe) en haar team een vermoorde oude vrouw in een grot, waarna ze zich afvragen wat iemand ertoe zou kunnen aanzetten om een hulpeloze bejaarde om het leven te brengen. Ondertussen heeft Jack zo zijn bedenkingen over de aanstelling van Harriet Maven als de nieuwe baas van het Lyell Centre. Hij heeft gehoord dat zij moeilijk is in de omgang en na haar aankomst begint het dan ook al direct te schuren tussen de twee. Het nieuwe seizoen is vanaf maandag 6 januari te zien op BBC One. Een Nederlandse premièredatum bij de NPO is er op dit moment nog niet.