Shōgun, Baby Reindeer en Hacks grote winnaars bij de Golden Globes

Shōgun (Disney+) was de grote winnaar in de dramacategorie, Hacks (HBO Max) won beste komedieserie en Baby Reindeer (Netflix) werd bekroond tot beste miniserie.

Het historische epos Shōgun (Disney+) was dit weekend de grote winnaar bij de uitreiking van de Golden Globes. De serie won vier beeldjes, waaronder die voor beste dramaserie, beste acteur (Hiroyuki Sanada) en beste actrice (Anna Sawai). Hacks (HBO Max, hoewel het eerste seizoen ook te zien is bij Netflix) won de award voor beste komedieserie, waarbij Jean Smart won voor beste actrice, en Baby Reindeer (Netflix) ging naar huis met de award voor beste miniserie, waarbij Jessica Gunning won voor beste actrice in een bijrol. Voor The Bear, dat met vijf nominaties de grote favoriet was, viel de oogst een beetje tegen: enkel de nominatie voor acteur Jeremy Allen White verzilverd. Op televisiegebied werden verder ook acteurs Jodie Foster (True Detective) en Colin Farrell (The Penguin) voor hun acteerwerk bekroond met een Golden Globe.