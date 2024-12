Flow: kat kiest het ruime sop Bioscoop , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Bantam Film

Prachtige en vaak ontroerende computer-animatiefilm over een kat, een hond, een capibara en nog wat dieren die in een boot een zondvloed meemaken op de inmiddels mens-loze aarde en zichzelf prima redden, ondanks de omstandigheden.

De film Flow is echt bijzonder: er zit nul dialoog in (afgezien van gemiauw en geblaf) en de dieren gedragen zich relatief realistisch, voor een animatiefilm. In het begin van de film treedt een grote overstroming op en allerlei dieren, maar in de eerste plaats de kat die de hoofdpersoon is, moeten zich zien te redden. Niet op een Disney-manier: dit zijn echte beesten van wie je het gedrag herkent (afgezien van de capibara wellicht, een gigantisch cavia-achtig knaagdier) en de interacties tussen de beesten zijn invoelbaar zonder dat het irritant sentimenteel wordt. Wel vertederend: de angst van en het voorzichtige kameraadschap tussen de dieren tijdens hun ontberingen, zijn invoelbaar en geschikt voor zowel jonge als oudere kijkers.

Een typische kinderfilm is Flow zeker niet, maar kinderen gaan dit wel erg leuk vinden. Er zit zeker een lijn in het verhaal van de film, maar de Letse regisseur Gints Zilbalodis heeft goed begrepen dat dieren geen mensen zijn en dus niet echt een narratief kan worden opgedrongen. Ze doen een groot deel van de tijd maar wat, en zijn vooral zichzelf (zie de trailer hierboven). Ten behoeve van de kijkers wordt daar wel mee gesmokkeld - een kat die aan het roer van een boot staat is niet erg realistisch - maar er moet natuurlijk een verhaal in de film zitten. Dat verhaal is poëtisch en melancholiek - alle mensen zijn weg, er is duidelijk een milieuramp geweest - maar niet expliciet; er wordt niets uitgelegd.

© Bantam Film

De dieren praten niet en het enige wat je kunt doen is meelopen en meedeinen met de beesten tijdens hun tocht, die ze niet zelf gekozen hebben maar wel op een mooie manier sturen, door hun instincten en gedrag. De kat is nog steeds een kat, de hond nog steeds een hond, zonder dat wij er als mensen bij zijn. Het is mooi om te zien en op een bepaalde manier erg kerstig bovendien, niet qua inhoud maar qua gevoel. Ideaal voor tweede kerstdag, of later.