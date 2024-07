The Bear S03E01-02: stilte voor de storm

De opening van het derde seizoen van The Bear is als een ‘palate cleanser’, een reiniger van de smaakpapillen. Na de (inmiddels voor de serie kenmerkende) gejaagde finale van seizoen twee, waarin chef-kok Carmen (Jeremy Allen White, Shameless ) implodeerde in de voorraadkast, speelt de seizoenspremière als een bedrieglijk serene droom, waarin heden en verleden in elkaar overvloeien.

Scènes in de keuken van zijn nieuwe restaurant gaan naadloos over in scènes in andere en eerdere professionele keukens waar ‘Carmy’ over de jaren zijn ervaring heeft opgedaan. Niet alle ervaringen waren even positief: voor iedere begripvolle chef Terry (Olivia Colman, The Crown, The Favourite) was er ook een chef David (Joel McHale, Community), een chef die toxiciteit tot een kunstvorm heeft verheven. (Ook echte chef-koks, zoals René Redzepi van Noma en Daniel Boulud van Daniel, maken hun opwachting.) Het is een bravoure opening, die erop durft te vertrouwen dat de kijkers niet zomaar zullen afhaken.