Safe Harbor S01E01-03: in positieve zin grensoverschrijdend misdaaddrama

Rotterdam is de plaats van handeling in deze ambitieuze, spannende Videoland-serie met een internationale cast, onder wie Martijn Lakemeier, Jack Gleeson en Charlie Murphy.

Om je als nationale streamingdienst te onderscheiden, zijn internationale coproducties misschien wel een must. Videoland is de hoofdopdrachtgever van Safe Harbor, een ambitieus misdaaddrama dat samen met het Belgische Streamz werd geproduceerd. Plaats van handeling is de Rotterdamse haven, die tech-entrepreneur Marco (Martijn Lakemeier uit Máxima ) als ‘zijn speeltuin’ beschouwt. Marco is opgegroeid tussen de containers en kranen. Dat komt goed van pas als de Ierse gangster Sloane (Charlie Murphy uit Happy Valley ) een hacker zoekt die de drugs die zij naar Rotterdam verscheept letterlijk in goede banen kan leiden.

Sloane en haar psychopathische broer Farrell (Jack Gleeson uit Game of Thrones) hebben van hun vader de opdracht gekregen om de drugshandel die vanuit Rotterdam plaatsvindt te domineren. Of zoals Sloane op geestige wijze stelt: ‘De EU is een grenzeloos cadeau dat uitgebuit dient te worden.’ Marco en zijn boezemvriend (en computerexpert) Tobias (Alfie Allen speelde eveneens in Game of Thrones) krijgen de opdracht om een soort paard van Troje te creëren waarmee containers vol drugs makkelijk op de juiste vrachtwagens worden geladen. Uiteraard zijn er ook kapers op de kust en dienen zich verderop in het seizoen gewelddadige concurrenten aan.