Protection: Britse misdaadserie gaat in maart van start bij Canvas

De nieuwe Britse misdaadserie Protection gaat volgende maand in première op de Belgische televisie: vanaf 1 maart zie je elke zaterdag een dubbele aflevering van de zesdelige reeks bij Canvas. De hoofdrol in het drama is voor Siobhan Finneran, die onder meer bekend is van haar rollen in Happy Valley en Downton Abbey en binnenkort op de Nederlandse televisie te zien is in het tweede seizoen van Time. Ze geeft in Protection gestalte aan inspecteur Liz Nyles, die werkt in de geheime wereld van getuigenbescherming, terwijl ze tevens haar eigen gezinsleven in goede banen probeert te leiden. Aan de start van de serie beschermt ze een informant die tegen een criminele baas zal getuigen, terwijl vermoedens van corruptie haar doen twijfelen aan wie ze op haar werk nog echt kan vertrouwen. Bijrollen zijn er voor onder anderen Katherine Kelly (Happy Valley) en Nadine Marshall (Silent Witness).