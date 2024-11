Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Black Doves

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Senna (vrijdag 29/11 Netflix) Biografische dramaserie over het leven en de carrière van de Braziliaanse autocoureur Ayrton Senna (Gabriel Leone), die drie keer wereldkampioen wist te worden in de Formule 1. Kaya Scodelario, bekend van The Gentlemen, heeft een bijrol.

The Trunk (vrijdag 29/11 Netflix) Mysterieuze dramaserie uit Zuid-Korea, over een vrouw die werkt voor een bedrijf dat huwelijken arrangeert en een man die gebruikmaakt van deze service. Hun levens komen op hun kop te staan wanneer er een vreemde koffer aanspoelt.

The Snow Sister (vrijdag 29/11 Netflix) Noorse kerstfilm gebaseerd op het boek van Maja Lunde en Lisa Aisato. Een jongen afkomstig uit een gezin dat Kerstmis helemaal is vergeten, krijgt een bijzondere band met een sprankelend meisje dat de kerstsfeer weer terugbrengt.

Sikander Ka Muqaddar (vrijdag 29/11 Netflix) Misdaadfilm uit India over een onopgeloste diamantroof. Een vastberaden rechercheur raakt obsessief tijdens zijn zoektocht naar de dader en wanneer hij uiteindelijk tegenover hem staat, komt de waarheid toch nog naar buiten.

The Later Daters (vrijdag 29/11 Netflix) Realityserie waarin verschillende mensen op zoek gaan naar iemand om de rest van hun leven mee door te brengen. In dit geval gaat het om zes oudere singles die zichzelf herontdekken terwijl ze de regels van moderne romantiek leren.

Love Never Lies: South Africa (vrijdag 29/11 Netflix) Zuid-Afrikaanse uitvoering van de realityserie uit Spanje waarin zes koppels hun vertrouwen in elkaar op de proef stellen door middel van een leugendetectortest. Bedriegen kost geld, maar de waarheid wordt beloond.

A Star Is Born (vrijdag 29/11 Netflix) Muzikale dramafilm uit 2018 over de romance tussen een door zijn demonen geplaagde countryzanger (Bradley Cooper, die met deze film ook zijn debuut maakte als regisseur) en een ietwat teruggetrokken singer-songwriter (Lady Gaga).

Tarot (vrijdag 29/11 Netflix) Horrorfilm uit 2024 met onder meer Harriet Slater (Belgravia: The Next Chapter). Het verhaal volgt een aantal vrienden die een vreemd kaartspel vinden. Wanneer ze beginnen te spelen, komen ze één voor één op gruwelijke wijze om het leven.

Kerstfilms (vrijdag 29/11 Netflix) Netflix voegt (veelal Canadese en van Hallmark Channel afkomstige) kerstfilms toe, met A Paris Christmas Waltz, Bringing Christmas Home, A Royal Date for Christmas, Christmas on Windmill Way, en 'Twas the Text Before Christmas.

La Brea (zondag 01/12 Netflix) Sciencefictionserie waarin een enorm zinkgat dat opduikt in Los Angeles alle mensen, voertuigen en gebouwen die erin verdwijnen terug naar de oertijd transporteert. Eve (Natalie Zea) en haar gezin belanden in de prehistorie. Bekijk de trailer.

How the Grinch Stole Christmas (zondag 01/12 Netflix) Kerstfilm uit 2000 van regisseur Ron Howard, gebaseerd op het boek van Dr. Seuss. Jim Carrey speelt (onder een flinke laag make-up) het titelpersonage, een groen wezen dat de kerst voor iedereen wil verpesten.

The Holiday (zondag 01/12 Netflix) Romantische komediefilm uit 2006 waarin Iris (Kate Winslet) en Amanda (Cameron Diaz) tijdelijk van onderkomen switchen. Amanda valt voor de broer van Iris (Jude Law) en Iris laat haar oog vallen op componist Miles (Jack Black).

The Equalizer (zondag 01/12 Netflix) Actiefilm uit 2014 van de regisseur van Training Day. Robert McCall (Denzel Washington), een man met een geheim verleden, probeert een jonge vrouw (Chloë Grace Moretz) te beschermen en krijgt zo bonje met de Russische maffia.

Men in Black (zondag 01/12 Netflix) Komische sciencefictionfilm uit 1997 van de regisseur van The Addams Family. Een politiedetective (Will Smith) wordt door een ‘man in het zwart’ (Tommy Lee Jones) op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van aliens op onze aarde.

Transformers (zondag 01/12 Netflix) De eerste drie Transformers-films van Michael Bay verschijnen op Netflix, evenals de spin-off-film Bumblebee met Hailee Steinfeld. Overigens komt ook de recente Transformers-film Rise of the Beasts later in december naar Netflix.

Na het weekend...

Fortune Feimster: Crushing It (dinsdag 03/12 Netflix) Voorstelling van komiek Fortune Feimster, die als actrice ook bekend is van haar rol naast Arnold Schwarzenegger in Fubar. Ze praat in deze special onder meer over haar rampzalige huwelijksreis met haar vrouw.

Tomorrow and I (woensdag 04/12 Netflix) Thaise variant op Black Mirror, met verhalen (vier stuks met allemaal een speelduur van zeventig minuten) over de clash tussen traditie en moderne technologie, zoals het klonen van overleden dierbaren en intelligente seksrobots.

The Children’s Train (woensdag 04/12 Netflix) Italiaanse dramafilm gebaseerd op het boek van Viola Ardone. In 1946 reist een uit zware armoede afkomstige jongen naar het noorden van het land, waar hij komt te wonen bij een gastgezin dat hem wel voor hem kan zorgen.

Churchill at War (woensdag 04/12 Netflix) Vierdelige documentaire over de erg belangrijke rol die Winston Churchill speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin onderzocht wordt waarom hij een ideale leider was in oorlogstijd. Met uiteraard ook zijn bekende speeches.

The Only Girl in the Orchestra (woensdag 04/12 Netflix) Korte documentaire over de nu 87-jarige en onlangs gepensioneerde muzikant Orin O’Brien. In 1966 schreef ze geschiedenis toen ze het allereerste vrouwelijke lid werd van het Philharmonic Orchestra in New York.

The Ultimate: Marry of Move On S03 (woensdag 04/12 Netflix) Realityserie waarin een aantal koppels een grote beslissing moeten nemen: trouwen of ermee stoppen. Daarbij stellen ze hun liefde voor elkaar op de proef door met andere gegadigden samen te gaan wonen.

Black Doves (donderdag 05/12 Netflix) Britse thrillerserie over een spion (Keira Knightley) die uit is op wraak als haar geheime minnaar (Andrew Koji) om het leven wordt gebracht. Ze krijgt tijdens haar missie hulp van een oude bekende (Ben Whishaw). Bekijk de trailer.