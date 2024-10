Black Doves: trailer voor thrillerserie van Netflix met Keira Knightley

Netflix onthulde vandaag de trailer voor de nieuwe spionagethriller Black Doves: de serie met Keira Knightley bestaat uit zes afleveringen en is vanaf donderdag 5 december bij de vod-dienst te zien. Black Doves speelt zich af in de buurt van Londen rond Kerstmis en volgt Helen Webb (Keira Knightley), een toegewijde vrouw en moeder die tevens werkzaam is als professionele spion. Al tien jaar lang geeft ze de geheimen van haar echtgenoot, een politicus, door aan de schimmige organisatie waar ze voor werkt: de Black Doves. Wanneer haar geheime minnaar Jason (Andrew Koji uit Warrior) wordt vermoord, schakelt haar leidinggevende (Sarah Lancashire uit Happy Valley) Helen's oude vriend Sam (Ben Whishaw) in om haar te beschermen. De serie is afkomstig van Joe Barton, die eerder het bejubelde misdaaddrama Giri/Haji maakte voor Netflix. Black Doves werd al voor de première door Netflix verlengd met een tweede seizoen.