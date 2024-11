The Trunk S01E01: sfeervolle Zuid-Koreaanse slow burner

Een van de kenmerken van een goede slow burner is dat er in een aflevering ogenschijnlijk weinig gebeurt, maar dat er voortdurend iets onder de oppervlakte sluimert. En bovenal: dat je dankzij een unheimische sfeer steeds meer wordt meegezogen in de verhaallijnen. Dit alles is van toepassing op The Trunk (Teureuongkeu), een erotische thriller met horrorelementen die draait om een muziekproducer (Gong Yoo, bekend uit Train to Busan, speelt Han Jeong-won) die in een georkestreerd huwelijk belandt met Noh In-ji (Seo Hyun-jin).