The Snow Sister: aandoenlijke kinderkerstfilm over rouw

© Francisco Munoz / Netflix

Een jongetje leert na een grote tragedie van een nieuw vriendinnetje de feestdagen weer op waarde te schatten in fijn Noors drama.

De dood is een thema dat in kinderfilms misschien wel op de meest volwassen manier tot uiting komt. Zo ook in The Snow Sister (Snøsøsteren), een Noors kerstdrama over een jongetje (Mudit Gupta speelt Julian) dat rouwt om zijn overleden zusje. Ze stierf nog geen jaar geleden en Julians ouders, die in een depressie verkeren, hebben zich op hun werk gestort. Ze zien niet dat hun zoon zich eenzaam voelt, en dat hij op zoek is naar vriendschap en genegenheid. Gelukkig verschijnt de roodharige Hedwig (Celina Meyer Hovland) in Julians leven. Het is haar doel om Julian weer deelgenoot te maken van de kerstvreugde.

Uiteraard rijst meteen de vraag: is Hedwig wel een mens van vlees en bloed of een soort geestverschijning? Regisseur Cecilie A. Mosli geeft daar gaandeweg antwoord op, hoewel het niet echt uitmaakt. De nieuwe vriendschap levert wél ontroerende scènes op, zoals wanneer Hedwig Julian uitlegt dat de spanning die gepaard gaat met het jezelf afvragen welke cadeaus je krijgt juist iets is dat je als kind moet koesteren. Zo functioneert kerst (voor diegenen die cadeaus geven met kerst, althans) is de boodschap. Maar deze wederwaardigheden hebben ook een andere functie: ze leren Julian om in het nu te leven.

© Francisco Munoz / Netflix

Hedwig legt aan Julian uit dat zijn zusje in zijn hart voortleeft; dat ze niet is verdwenen. Klinkt misschien als een open deur voor een kinderfilm, maar Mosli hangt niet de troostende volwassene uit. Ze maakt de pijn van rouw wel degelijk invoelbaar. Zo ontstaat er ook een bijzonder contrast tussen Julians gevoelens en de wonderschone, sneeuwrijke mise-en-scène. Waarmee de filmmaker lijkt te zeggen: Julian kan de schoonheid van de wereld pas weer op waarde schatten zodra hij zijn zusje weer in zijn hart durft te sluiten. Of zoals hij tegen zijn lethargische ouders verklaart: 'Ik wil dat we weer over haar praten.'