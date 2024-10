Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met The Diplomat

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

The Last Night at Tremore Beach (vrijdag 25/10 Netflix) Spaanse mysterie-serie over een pianist die zich tijdens een persoonlijke crisis terugtrekt in een dorpje aan de kust. Nadat hij door de bliksem getroffen wordt, wordt hij geplaagd door visioenen over zijn buren.

Hellbound S02 (vrijdag 25/10 Netflix) Koreaanse horrorserie van de maker van Train to Busan, over monsters die mensen tot de hel veroordelen, waarna er op aarde een tweedeling ontstaat onder de bevolking. Advocate Min Hye-jin raakt weer in de chaos verwikkeld.

Don’t Move (vrijdag 25/10 Netflix) Door Sam Raimi (Evil Dead) geproduceerde thrillerfilm over een rouwende vrouw die in de bossen stuit op een seriemoordenaar. Hij injecteert haar met een middel dat een verlammende werking heeft, waardoor ze snel moet ontsnappen.

Hijack ‘93 (vrijdag 25/10 Netflix) Noord-Afrikaanse thrillerfilm over vier mannen die een vliegtuig kapen. Ze zetten de levens van de passagiers op het spel om zo maatschappelijke verandering af te dwingen en daarmee het militaire regime in hun land te ontmantelen.

Do Patti (vrijdag 25/10 Netflix) Thrillerfilm uit India over een vastberaden agent die tijdens een raadselachtig onderzoek op het spoor komt van twee tweelingzussen. De vrouwen zijn verwikkeld in een bittere rivaliteit om een wispelturige man van wie ze allebei houden.

Simone Biles Rising S02 (vrijdag 25/10 Netflix) Tweede deel van de documentaire waarin turnster Simone Biles, die dit jaar weer deelnam aan de Olympische Spelen, centraal staat. De film volgt haar privéleven en trainingen, terwijl ze werkt aan haar mentale gezondheid.

The Remarkable Life of Ibelin (vrijdag 25/10 Netflix) Documentaire uit Noorwegen over een jongen die op 25-jarige leeftijd overleed aan een spierziekte. Na zijn dood ontdekten zijn ouders dat hun ogenschijnlijk eenzame zoon enorm geliefd was in de online gamewereld.

Baywatch (vrijdag 25/10 Netflix) Komische actiefilm uit 2017, gebaseerd op de Baywatch-serie uit de jaren negentig. Dwayne Johnson en Zac Efron spelen strandwachten die op een complot stuiten. Oud-castleden David Hasselhoff en Pamela Anderson hebben cameo’s.

The Nun II (zondag 27/10 Netflix) Horrorfilm uit 2023 die dient als vervolg op The Nun, dat op zijn beurt weer een spin-off was van The Conjuring. In het Frankrijk van de jaren vijftig stuit zuster Irene (Taissa Farmiga) na de moord op een priester weer op een oud kwaad.

Na het weekend...

Tom Papa: Home Free (dinsdag 29/10 Netflix) Stand-up-special van Tom Papa, die voor Netflix ook een radioprogramma genaamd What a Joke maakt. In zijn nieuwe show praat hij onder meer over het leven met zijn echtgenote nu al hun kinderen uit huis zijn vertrokken.

Charlie’s Angels (dinsdag 29/10 Netflix) Bioscoopversie van de televisieserie uit de jaren zeventig, over drie vrouwelijke detectives die geleid worden door Bosley (Patrick Stewart). De Angels worden ditmaal gespeeld door Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska.

Jumanji trilogie (dinsdag 29/10 Netflix) Fantasyfilm uit 1995 met Robin Williams, over een magisch bordspel dat de jungle naar de stad brengt. In de vervolgfilms (2017 en 2019) heeft het bordspel een upgrade gekregen en wordt het voortaan digitaal gespeeld als videogame.

Olivia Rodrigo: Guts World Tour (dinsdag 29/10 Netflix) Registratie van de Guts World Tour van de Amerikaanse singer-songwriter en actrice Olivia Rodrigo. Deze tour, die dit jaar liep van februari tot augustus, was toen ter promotie van haar tweede studioalbum Guts.

Go Ahead, Brother (woensdag 30/10 Netflix) Poolse misdaadserie over een ontslagen lid van een speciale politie-eenheid die ontdekt dat hij een schuld heeft geërfd van zijn overleden vader. Via zijn nieuwe baan ziet hij de mogelijkheid om een financiële klapper te maken.

Children of the Church Steps (woensdag 30/10 Netflix) Dramaserie uit Brazilië over een aantal jongeren die hard moeten knokken om te overleven op straat. Ze vinden veerkracht en hoop bij elkaar en dromen van een betere toekomst, maar dan voltrekt zich een tragedie.

The Law According to Lidia Poët S02 (woensdag 30/10 Netflix) Historische dramaserie geïnspireerd door ware feiten, over de eerste Italiaanse vrouw (Matilda De Angelis uit The Undoing en het recente Citadel) die het ondanks alle tegenslagen schopte tot strafpleiter.

Time Cut (woensdag 30/10 Netflix) Horrorfilm over een tiener die door de tijd reist naar het jaar 2003, waar ze de mogelijkheid krijgt om haar zus – die destijds door een gemaskerde man vermoord werd – te redden. Het is wel de vraag in hoeverre ze dan de toekomst verandert.

Martha (woensdag 30/10 Netflix) Documentaire over het leven van lifestyle-goeroe Martha Stewart. Na haar grote succes in de jaren negentig werd ze veroordeeld voor handel met voorkennis, maar daarna maakte ze een geslaagde comeback en kwam ze terug aan de top.

The Manhattan Alien Abduction (woensdag 30/10 Netflix) Documentaireserie over een vrouw die beweerde ontvoerd te zijn door aliens die haar meenamen uit haar appartement. De makers onderzoeken of het nu gaat om een hoax of dat er bewijs is van buitenaards leven.

Murder Mindfully (donderdag 31/10 Netflix) Zwartkomische misdaadserie uit Duitsland waarin een advocaat deelneemt aan een mindfulness-seminar om betere balans tussen werk en privé te vinden. De seminar haalt echter zijn duistere kant bij hem boven. Bekijk de trailer.

Don’t Come Home (donderdag 31/10 Netflix) Mysterie-serie uit Thailand over een vrouw die verhuist naar het oude en griezelige landhuis van haar familie. Als daarna haar dochter op vreemde wijze verdwijnt, moet ze de duistere geheimen uit haar verleden onder ogen zien.