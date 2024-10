Achtsam Morden (Murder Mindfully): Duitse misdaadserie komt naar Netflix

Vanaf donderdag 31 oktober kun je op Netflix kijken naar de zwartkomische misdaadserie Achtsam Morden (of: Murder Mindfully). Tom Schilling geeft in het Duitse televisiedrama gestalte aan de drukbezette advocaat Björn Diemel, die deelneemt aan een mindfulness-seminar, in de hoop zo een betere balans tussen werk en privé te vinden en er vaker te kunnen zijn voor zijn vrouw en dochtertje. De aangeleerde technieken geven hem de gewenste innerlijke rust, maar openbaren eveneens zijn moordlustige neigingen: de moord op een gewetenloze misdaadbaas leidt tot meer moorden en zorgt ervoor dat zowel de georganiseerde misdaad als de politie hem op de hielen zit. Desondanks lijkt hij zijn hernieuwde rust toch te kunnen handhaven en zijn bestaan helemaal te kunnen reorganiseren. Achtsam Morden is een bewerking van de boekenreeks van auteur Karsten Dusse. Het eerste seizoen bestaat uit in totaal acht afleveringen.