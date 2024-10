The Diplomat: trailer voor tweede seizoen van Netflix-serie

Netflix onthulde vandaag de officiële trailer voor het tweede seizoen van de politieke thriller The Diplomat. De reeks is vanaf donderdag 31 oktober bij de vod-dienst te zien. The Diplomat volgt de Amerikaanse Kate Wyler (Keri Russell), die als ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk werkt, waar ze een grote internationale crisis probeert in te dammen. In het tweede seizoen gaat Wyler op zoek gaat naar de waarheid, en lijkt haar bijna ex-man Hal Wyler (Rufus Sewell), zelf ook een geslepen politiek strateeg, haar enige bondgenoot te zijn. De spanningen binnen hun relatie lopen hoog op, waarbij haar uiterst complexe verhouding met de Britse minister van Buitenlandse Zaken (David Gyasi) en een confronterende ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident Grace Penn (Allison Janney) qua werkdruk nog eens extra olie op het vuur gooien. Het tweede seizoen is wederom afkomstig van showrunner Debora Cahn (Homeland, The West Wing).