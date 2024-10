Citadel: Diana S01E01: ongeloofwaardig en onnodig cartoonesk Amazon , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 97 keer bekeken • bewaren

Spin-off van ambitieuze scifi-reeks over een geheim agente gespeeld door Matilda De Angelis voldoet evenmin aan de verwachtingen.

Milaan, 2030. Het misdaadsyndicaat Manticore domineert Europa. Geheim agent Diana Cavelieri (Matilda De Angelis uit The Undoing), die in dienst is bij veiligheidsorganisatie Citadel, werkt undercover bij de criminelen. Het is aan haar om te achterhalen welke ontwikkelingen op wapengebied nog desastreuzer kunnen zijn voor de wereld. Edo Zani (Lorenzo Cervasio), de zoon van Ettore (Maurizio Lombardi), heeft namelijk een soort kameleon-achtig wapen uitgevonden: een soort gummiknuppel die met één druk op de knop kan transformeren tot een gevaarlijk machinegeweer. In de openingsaflevering wordt de suggestie gewekt dat Edo en Ettore, die de scepter zwaaien over de Italiaanse tak van Manticore, deze uitvinding weleens zouden kunnen gebruiken voor een staatsgreep.

De Italianen hebben namelijk in het syndicaat tijdelijk niets te zeggen, nadat Ettore de fout in is gegaan. Wat volgt is een aaneenschakeling van nog meer intriges, die misschien wel moeten afleiden van het feit dat Citadel: Diana, de Italiaanse spin-off van het eveneens matige Citadel, in esthetische zin teleurstelt. Dat begint al bij de verbeelding van de nabije toekomst. Die toekomst ziet er eigenlijk heel opmerkelijk uit: een combinatie van scifi en middeleeuwse elementen, met grote imposante deuren. Zie bijvoorbeeld het kekke wapen van Diana, voorzien van een silencer. De makers willen de kijker doen geloven dat er in vijf jaar tijd veel kan veranderen, maar de kans dat Milaan er dan zo uitziet lijkt gering.

Net als bij Citadel voel je als kijker de grote ambities van de makers, maar zie je tegelijkertijd dat er aan de verwachtingen nauwelijks wordt voldaan. Veel scènes ogen cartoonesk; acteurs zijn gemiscast. En ook voor De Angelis is zo’n hoofdrol overduidelijk een brug te ver. Toch verschijnt er van Citadel een tweede seizoen en is er zelfs een Indiase spin-off in de maak. Misschien kregen die projecten evenwel al groen licht toen nog niet bekend was dat op de kwaliteit an sich veel aan te merken is.