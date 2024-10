Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Ronja de Roversdochter

© Netflix

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Woman of the Hour (vrijdag 18/10 Netflix) Misdaadfilm over een seriemoordenaar en een jonge actrice (Anna Kendrick, die hier tevens haar regiedebuut maakt), wiens paden kruisen tijdens de opnamen van een datingprogramma in de jaren zeventig. Bekijk de trailer.

Happiness Is (vrijdag 18/10 Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Afrika, waarin een vrouw hoopt haar veertigste verjaardag in de luwte te gaan vieren. Haar beste vriendin heeft echter andere plannen en organiseert een groots feest dat haar leven overhoop haalt.

The Man Who Loved UFO’s (vrijdag 18/10 Netflix) Komische dramafilm uit Argentinië die zich afspeelt aan het einde van de jaren tachtig. Een reporter die onderzoek doet naar het bestaan van buitenaards leven krijgt niets gevonden en begint zelf dingen te verzinnen.

The Turnaround (vrijdag 18/10 Netflix) Korte documentaire over Jon McCann, die groot fan is van de Philadelphia Phillies. Tijdens een wedstrijd in 2013 brengt hij een staande ovatie voor speler Trea Turner op gang, waardoor het honkbalteam zich onverwacht herpakt.

Light of My Lion (vrijdag 18/10 Netflix) Japanse dramaserie over een autistische kunstenaar die samen met zijn zorgzame broer een rustig en voorspelbaar leven leidt. Hun kalme bestaan wordt echter vanuit het niets opgeschud door de komst van een geheimzinnig jongetje.

De Mooiste Dag (vrijdag 18/10 Netflix) Romantische dramafilm uit 2024 over een schrijver (Katja Schuurman) die ooit een dodelijk ongeluk veroorzaakte en in Marokko de weduwe van het slachtoffer opzoekt. Ze raken bevriend, maar nu moet ze nog de waarheid onthullen.

Scream (vrijdag 18/10 Netflix) Horrorfilm van Wes Craven (A Nightmare on Elm Street) uit 1996, waarin een stel jongeren – die zelf ook niet onbekend zijn met horrorfilms - slachtoffer worden van een gemaskerde moordenaar. De sequel verschijnt vandaag ook op Netflix.

The Fabulous Lives of Bollywood Wives S03 (vrijdag 18/10 Netflix) Realityserie uit India over vier uitbundige dames in de hoogste kringen van Bollywood. Ze gaan op zoek naar een balans tussen carrière, gezin en vriendschap en lopen tegen verschillende obstakels aan.

Na het weekend...

Hasan Minhaj: Off With His Head (dinsdag 22/10 Netflix) Stand-up-special van Hasan Minhaj, die ooit correspondent was voor The Daily Show. De komiek praat onder meer over identiteitsproblemen, rassenrelaties, politieke verdeeldheid en zijn factcheckingschandaal.

This Is the Zodiac Speaking (woensdag 23/10 Netflix) Documentaireserie over de misdaden van de Zodiac-killer in de jaren zeventig. Een familie gaat op zoek naar antwoorden en deelt aanwijzingen en verhelderende getuigenissen over de man die in de zaak verdacht werd.

Family Pack (woensdag 23/10 Netflix) Franse familiefilm over een magisch kaartspel dat tot leven komt. Het gezin dat aan het spelen is reist terug in de tijd naar de middeleeuwen, waar ze in een klein dorpje weerwolven moeten zien te ontmaskeren om veilig thuis te komen.

The Comeback: 2004 Boston Red Sox (woensdag 23/10 Netflix) Documentaireserie over de verrichtingen van het honkbalteam de Boston Red Sox, die in 2004 na een droogte van 86 jaar eindelijk weer eens een kampioenschap vierden. Ook met interviews met de spelers.

Car Masters: Rust to Riches S06 (woensdag 23/10 Netflix) Amerikaanse realityshow over de werknemers van Gotham Garage. Ze renoveren oude auto’s en trucks die ze steeds inruilen om vervolgens zelf een auto te kunnen bouwen en die voor een mooi bedrag te verkopen.

Paranormal Activity (woensdag 23/10 Netflix) Horrorfilm uit het found-footage-genre, over een jong koppel wiens nachtrust verstoord wordt door een bovennatuurlijke entiteit. Ze stellen een camera op in de slaapkaker om vast te leggen wat er in de nachturen precies gebeurt.

Territory (donderdag 24/10 Netflix) Australische misdaadserie in de stijl van Yellowstone, over een ruziënde familie van veehouders (met onder anderen Anna Torv) die hun landgoed moeten beschermen tegen buitenstaanders die inmiddels bloed ruiken. Bekijk de trailer.

Tyler Perry’s Beauty in Black (donderdag 24/10 Netflix) Dramaserie van Tyler Perry over de levens van twee totaal verschillende vrouwen die verstrengeld raken: de rijke zakenvrouw Mallory kruist paden met de aan lager wal geraakte danseres Kimmie. Bekijk de trailer.