Beauty in Black: trailer voor eerste Netflix-serie van Tyler Perry

Het drama speelt zich af in Atlanta, waar een rijke zakenvrouw (Crystle Stewart) paden kruist met een aan lager wal geraakte danseres (Taylor Polidore Williams).

Na de thrillerfilm Mea Culpa, waarin zangeres Kelly Rowland de hoofdrol vertolkte, verschijnt er binnenkort ook een volwaardige serie van Tyler Perry op Netflix. Tyler Perry’s Beauty in Black volgt twee vrouwen die totaal verschillende levens leiden: Kimmie (Taylor Polidore Williams) heeft nadat ze door haar moeder uit huis is gezet moeite om rond te komen, terwijl Mallory (Crystle Stewart) de eigenaar is van een succesvol bedrijf. Als de paden van beide vrouwen elkaar kruisen heeft dat al snel grote gevolgen. Bijrollen zijn er voor Amber Reign Smith, Ricco Ross, Debbi Morgan en Richard Lawson. Perry bedacht de dramaserie en treedt tevens aan als scenarist, regisseur en producent. Het eerste seizoen bestaat uit zestien afleveringen, waarvan de eerste acht op donderdag 24 oktober bij Netflix verschijnen. De laatste acht afleveringen hebben momenteel nog geen releasedatum.