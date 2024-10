Woman of the Hour: wanneer de man van je dromen een nachtmerrie blijkt Netflix , Film , Recensie • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

© Netflix

In deze Netflix-thriller, die tevens het regiedebuut is van hoofdrolspeler Anna Kendrick, komt spelshow-deelnemer Cheryl Bradshaw voor drie ogenschijnlijk begeerlijke vrijgezellen te staan in The Dating Game. De hamvraag die ze hen tussen de regels door probeert te stellen: wie van jullie zal mij pijn doen?

Het is 13 september 1978 wanneer Cheryl Bradshaw (Anna Kendrick) haar opwachting mag maken als bachelorette in The Dating Game. Voor een jonge actrice met Hollywood-aspiraties is het datingprogramma niet bepaald de rol van haar dromen. Maar exposure is in Los Angeles niet in waarde uit te drukken en de huur van haar appartement betaalt tenslotte zichzelf niet. Gewapend met een diep decolleté en een stapeltje cue cards vol dubbelzinnige vragen richt ze het woord tot de drie vrijgezellen die naar haar hand dingen. Het verbaast niemand in het publiek wanneer ze kiest voor de kandidaat waarmee ze verreweg de meeste chemie heeft. Maar wie o wie is vrijgezel nummer drie?

Woman of the Hour is Kendricks regiedebuut en wellicht suggereert de titel dat ze zichzelf de rol van haar leven heeft toebedeeld - de vrouw in kwestie speelt ze immers zelf. Maar dit is niet Cheryls verhaal. Of tenminste, niet alleen haar verhaal. De Netflix-thriller is namelijk gebaseerd op waargebeurde feiten en mensen, mensen zoals Cheryl en de charismatische spelshowwinnaar Rodney Alcala (Daniel Zovatto), beter bekend als… The Dating Game Killer. Nu is femicide een gevoelig en ruim veertig jaar later nog altijd pijnlijk actueel thema, maar wanneer er waarheid achter de fictie schuilt komt de wijze waarop de film haar slachtoffers behandelt onder een vergrootglas te liggen. Dat Kendrick die verantwoordelijkheid voelt, spreekt onmiskenbaar uit de focus die ze heeft gelegd, of beter gezegd verlegd van dader naar slachtoffers. Als titelpersonage rijgt Cheryls plotlijn de film losjes aan elkaar, maar verreweg de meeste beeldtijd gunt Kendrick aan een mozaïekvertelling van alle andere vrouwen die ooit levenslustige dromen en ambities hadden, totdat ze Alcala tegen het lijf liepen.

© Leah Gallo / Netflix

Kendrick, die bekendheid verwierf met kaskrakers Twilight en Pitch Perfect, was aanvankelijk alleen als actrice betrokken bij het project toen door een samenloop van omstandigheden een zoektocht begon naar een nieuwe regisseur. Voor het feit dat ze op een rijdende trein is gesprongen en die vervolgens bij haar eigen visie heeft laten aankomen, verdient ze alle lof. Zo behandelt ze haar protagonisten met meer respect dan Alcala en het filmgenre in het algemeen ooit gedaan hebben. De vrouwen hebben een naam, een persoonlijkheid en een leven. En wanneer hen dat wordt afgenomen wordt hun lijden geïnsinueerd, maar niet grafisch en objectiverend in beeld gebracht.

© Leah Gallo / Netflix

Ook vermijdt Woman of the Hour de sepiafilters, weelderige kostuums en andere valkuilen waarin veel seventies flicks vallen. De beelden zijn scherp en helder, de aankleding veelal subtiel en ingetogen. Maar in afwezigheid van een overdaad aan tierlantijntjes en een duidelijke leading lady komt de focus volledig te liggen op het script van Ian McDonald. En hoewel deze in 2017 nog een notering kreeg op de Black List, de jaarlijkse lijst van Hollywoods beste maar nooit gemaakte scenario’s, schijnt zijn onervarenheid door in het gebrek aan samenhang tussen de verschillende plotlijntjes die hij uittekende.

© Leah Gallo / Netflix

Want Woman of the Hour vertelt niet het verhaal van Rodney Alcala, en ook niet van de vele slachtoffers die hij maakte (hij werd veroordeeld voor zeven moorden, maar het echte aantal wordt in de honderd geschat). De film vertelt zelfs niet het echte verhaal van Dating Game-deelnemer Cheryl, wiens echte verhaal gefictionaliseerd werd tot een veel spannendere hergeschiedschrijving. Meer dan dat biedt het een overkoepelend commentaar op de wijze waarop de vrouwen werden, en op veel manieren nog steeds worden, behandeld met achteloos seksisme. Hun grenzen overschreden, hun bezwaren genegeerd. Niet gezien maar wel voortdurend bekeken. In die sociale kritiek komt Kendricks debuut het beste uit de verf.