Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met The Night Agent

Welke films en series komen binnenkort naar Netflix? Een overzicht van de aangekondigde titels voor dit weekend en de komende week...

Dit weekend...

Back in Action (vrijdag 17/01 Netflix) Comebackfilm van Cameron Diaz, die sinds 2014 niet meer acteerde. De actiekomedie draait om twee ex-spionnen (Diaz en Jamie Foxx) die samen een gezin hebben gesticht, maar nu terug in actie moeten komen. Bekijk de trailer.

The Roshans (vrijdag 17/01 Netflix) Documentaire over een familie uit India die al heel lang actief is in Bollywood: Roshan Lal Nagrath werkte aan verschillende filmklassiekers en ook zijn twee zoons en kleinzoon zijn daar gevestigde namen in de entertainmentwereld.

Young, Famous & African S03 (vrijdag 17/01 Netflix) Zuid-Afrikaanse realityserie over een aantal beroemde en welvarende sterren in het land, die met een camera gevolgd worden terwijl ze in de hoofdstad luxueuze levens leiden en enorme hoeveelheden geld spenderen.

The Score (vrijdag 17/01 Netflix) Misdaadfilm uit 2001 waarin een ervaren dief (Robert De Niro, straks ook te zien in Zero Day) door zijn opdrachtgever (Marlon Brando in zijn laatste filmrol) gekoppeld wordt aan een jonge collega (Edward Norton) om een scepter te stelen.

Jackass Number Two (zaterdag 18/01 Netflix) Komische film uit 2006 waarin de Jackass-leden (aangevoerd door Johnny Knoxville) stunts en grappen uithalen. Deel twee bevat een aantal klassieke scènes, zoals 'anaconda in ballenbak' en 'stier ontwijken op een wipwap'.

The Conjuring (zondag 19/01 Netflix) Horrorfilm uit 2013 waarin Ed en Lorraine Warren (Patrick Wilson en Vera Farmiga) vreemde voorvallen in een oud landhuis onderzoeken. Ook het vervolg The Conjuring 2 en de spin-off-film The Nun verschijnen zondag bij Netflix.

Annabelle (zondag 19/01 Netflix) Horrorfilm uit 2014 over de mysterieuze pop die te zien was in The Conjuring. Ook de prequel over de geschiedenis van de pop (Annabelle: Creation) en het vervolg Annabelle Comes Home (met Vera Farmiga en Patrick Wilson) zijn te zien.

Na het weekend...

W.A.G.s to Riches (woensdag 22/01 Netflix) Realityserie over de levens van de vrouwen en vriendinnen van verschillende rappers en atleten. Terwijl ze te maken krijgen met een aantal uitdagingen binnen hun relatie, proberen ze tegelijkertijd hun eigen ambities na te streven.

The Wolf of Wall Street (woensdag 22/01 Netflix) Zwartkomische biopic uit 2013, gemaakt door Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio speelt beursmakelaar Jordan Belfort, die heel jong miljonair wordt, maar zich vervolgens verliest in een levensstijl vol seks, drank en drugs.

The Night Agent S02 (donderdag 23/01 Netflix) Spionagethriller van de bedenker van The Shield, over een FBI-agent die werkt in de kelder van het Witte Huis en wordt meegezogen in een samenzwering. In seizoen twee kan hij zelf een ‘night agent’ worden. Bekijk de trailer.

The Sentinal (donderdag 23/01 Netflix) Politieke actiefilm uit 2006 over een ervaren agent van de geheime dienst (Michael Douglas) en zijn jongere collega (Kiefer Sutherland). Na een aanslag op de president lijkt het erop dat er een interne mol geheime informatie doorspeelt.