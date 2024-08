Nieuwe films op Netflix: Breaking, The Whole Truth en The Constant Gardener Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • 203 keer bekeken • bewaren

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een van moord beschuldigde tiener, een wanhopige ex-militair en een John le Carré-verfilming.

Breaking (2022)

Acteurs: John Boyega, Michael K. Williams, Nicole Beharie

Regie: Abi Damaris Corbin

© Bleecker Street

Hartverscheurende thriller die in de pers werd omschreven als een hedendaagse Dog Day Afternoon, waarbij John Boyega (They Cloned Tyrone) in de Al Pacino-rol doet denken aan een jonge Denzel Washington. Het op feiten gebaseerde Breaking draait om een oorlogsveteraan die kampt met PTSS en fysieke klachten en veel moeite heeft om weer een burgerlijk bestaan op te bouwen. Wanneer hij uiteindelijk in financieel te zwaar weer belandt en bang is voor wat hem en zijn gezin te wachten staat, neemt hij een aantal werknemers van een bank in gijzeling, om via de media aandacht te vragen voor zijn wanhopige situatie. Boyega krijgt hier, in tegenstelling tot in de Star Wars-films, de kans om te laten zien dat hij echt kan acteren en wordt omringd door een fijne cast, met naast Nicole Beharie ook de 2021 overleden Michael K. Williams (The Wire). Hij speelt de gijzelingsonderhandelaar die de boel moet kalmeren, in wat een van zijn laatste rollen zou zijn.

The Constant Gardener (2005)

Acteurs: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny Huston

Regie: Fernando Meirelles

© Focus Features

Intelligente complotthriller, met ook de nodige romantiek, gebaseerd op het boek van John le Carré, die tevens bekend is van het ook verfilmde The Night Manager. Ralph Fiennes speelt de ietwat onopvallende diplomaat Justin Quayle, die trouwt met de onverschrokken activist Tessa Abbott (Rachel Weisz). Wanneer zij op vreselijke wijze wordt vermoord, valt de verdenking op haar collega Arnold Bluhm (Hubert Koundé), met wie ze mogelijk een affaire had. Quayle besluit zelf op zoek te gaan naar de waarheid en stuit op een samenzwering die veel verder reikt dan hij ooit had kunnen vermoeden. Weisz werd voor haar performance beloond met een Oscar. The Constant Gardener was de eerste Engelstalige speelfilm van de Braziliaanse regisseur Fernando Meirelles, die toen net internationaal was doorgebroken met City of God. Meirelles produceerde onlangs de zesdelige miniserie City of God: The Fight Rages On van HBO Max, die dient als vervolg op de film.

The Whole Truth (2016)

Acteurs: Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gabriel Basso

Regie: Courtney Hunt