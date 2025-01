Nieuwe films op Netflix: The Sentinel, Kong: Skull Island en The Wolf of Wall Street Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Legendary Pictures / Warner Bros

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen op een rij. Deze week: de jacht op Michael Douglas, de invasie van Skull Island en de excessen van Leonardo DiCaprio.

The Sentinel (2006)

Acteurs: Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria

Regie: Clark Johnson

© 20th Century Fox / Regency Pictures

In de week dat het tweede seizoen van The Night Agent op Netflix debuteerde en daar veel kijkers trok, werd er ook nog een andere (politieke) thriller over mogelijk verraad binnen de Amerikaanse geheime dienst toegevoegd. Kiefer Sutherland (destijds in 2006 een grote tv-ster dankzij 24) geeft in The Sentinel gestalte aan overheidsagent David Breckinridge, die met veel respect opkijkt tegen zijn collega en mentor Pete Garrison (Michael Douglas). Maar als Garrison wordt aangewezen als een interne mol die deel uitmaakt van een plot om de president om het leven te brengen en op de vlucht slaat, moet hij een klopjacht leiden om zijn vriend op te sporen. Met scenarist George Nolfi (The Bourne Ultimatum) en regisseur Clark Johnson (Homeland, The Wire, The Shield) aan boord heeft The Sentinel op papier de juiste ingrediënten, maar het niveau van gelijksoortige thrillers als In the Line of Fire en The Fugitive (die duidelijk van invloed waren) wordt nergens gehaald.

Kong: Skull Island (2017)

Acteurs: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson

Regie: Jordan Vogt-Roberts

© Legendary Pictures / Warner Bros

Het originele King Kong uit 1933 was een enorm invloedrijke filmklassieker, waar de remake van Peter Jackson uit 2005 zichtbaar ontzag voor had. En zelfs bij versie met Jessica Lange uit 1976 kreeg je in ieder geval het gevoel dat producent Dino De Laurentiis het materiaal benaderde als een prestigieuze dramafilm, ook al kwam dat er niet echt uit. Met Kong: Skull Island gaat maker Jordan Vogt-Roberts echter puur voor monsters en money shots (zie bijvoorbeeld het silhouet van Kong op de foto helemaal bovenaan) en dat levert een fraai uitziend achtbaanritje op, waarbij de gerenommeerde cast (met bekende namen als Brie Larson, Tom Hiddleston en Samuel L. Jackson die afreizen naar het eiland) niet veel te doen krijgt. Kong zelf is echter groter en indrukwekkender dan ooit en mag volop vechten met andere prehistorische monsters. De gigantische gorilla is straks mogelijk ook op televisie te zien in het tweede seizoen van de serie Monarch.

The Wolf of Wall Street (2013)

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie

Regie: Martin Scorsese

© Paramount Pictures