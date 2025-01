The Night Agent S02E01: een valstrik in Bangkok

Waar sommige FBI-lieden nog twijfelden aan Sutherland – waarom eigenlijk, vanwege zijn vader die toch een verrader bleek - heeft Travers niettemin het grootste vertrouwen in Sutherland. Zijn nieuwe baas is Catherine Weaver (Amanda Warren), en die blijkt echter al in de eerste aflevering sceptisch over de nieuwe rekruut. Misschien omdat hij al een maand vermist is, na een valstrik in Bangkok. De aflevering begint daarmee: Basso en collega-agent Alice (Brittany Snow) veinzen in de Thaise hoofdstad een kersvers bruidspaar te zijn, terwijl ze een omineuze man achtervolgen.