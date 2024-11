Nieuwe films op Netflix: John Wick: Chapter 4, Red Sparrow en Dawn of the Planet of the Apes Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

© Lionsgate Films

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen voor je op een rij. Deze week: Keanu Reeves als eenmansleger, Jennifer Lawrence als spion en Andy Serkis als aap.

Red Sparrow (2018)

Acteurs: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Charlotte Rampling

Regie: Francis Lawrence

© 20th Century Fox

Drie jaar na hun laatste Hunger Games herenigden actrice Jennifer Lawrence en regisseur Francis Lawrence voor een heel ander type film: een thriller over jonge Russische vrouwen die worden opgeleid tot ijskoude spionnen (zie Black Widow voor de Marvel-versie) en vervolgens hun lichaam moeten inzetten om hun doel te bereiken. Dominika Egorova (Lawrence) is zo'n 'sparrow' en krijgt van haar superieuren (de cast zit vol Britse acteurs die zich een Russisch accent hebben laten aanmeten) de taak om aan te pappen met een CIA-officier (Joel Edgerton) en zo een mol te ontmaskeren. In tegenstelling tot een Atomic Blonde met Charlize Theron moet Red Sparrow het minder hebben van langdurige vechtpartijen en meer van intrige (het boek dat werd bewerkt komt van een CIA-agent die aantrad als consultant) en (vaak vrij ongemakkelijke) seksscènes. Thekla Reuten (onlangs te zien in Citadel: Diana) vertolkt een bijrolletje als een ervaren sparrow.

John Wick: Chapter 4 (2023)

Acteurs: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgard

Regie: Chad Stahelski

© Liongsgate Films

Als het gaat om actiefilms is de John Wick-franchise inmiddels zo'n beetje uitgegroeid tot een opzichzelfstaand genre. Fans van de vorige drie delen weten dan ook wel wat ze zo ongeveer kunnen verwachten: fraai uitziende locaties, stijlvolle kogelregens en minutieus uitgedokterde gevechtschoreografieën. In Chapter 4 zet de bloederige oorlog tussen de in ongenade gevallen huurmoordenaar John Wick (Keanu Reeves) en zijn oude opdrachtgevers van The High Table zich verder voort, waarbij hij onder meer afreist naar het Continental Hotel in Japan, waar zijn oude vriend Shimazu Koji (Hiroyuki Sanada, inmiddels bekend van het bejubelde Shōgun) de dienst uitmaakt. Of we Keanu Reeves ook gaan zien in een vijfde deel is niet bekend, maar dit vierde deel betekent sowieso nog niet het einde van de franchise: na de tv-serie The Continental verschijnt op 5 juni tevens de spin-off-film The Ballarina met Ana de Armas in de bioscoop.

Dawn of the Planet of the Apes (2014)

Acteurs: Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman

Regie: Matt Reeves

© 20th Century Fox