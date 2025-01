Nieuwe films op Netflix: Inside Man, Little Women en Late Night Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

We zetten een aantal films die recent op Netflix verschenen op een rij. Deze week: een genrefilm van Spike Lee, de opvolger van Lady Bird en Emma Thompson als talkshowhost.

Inside Man (2006)

Acteurs: Clive Owen, Denzel Washington, Jodie Foster

Regie: Spike Lee

© Universal Pictures

Inside Man is een enigszins vreemde eend in de bijt op het cv van Spike Lee: een commerciële genrefilm in plaats van een persoonlijk project. Hoewel de regisseur van Da 5 Bloods er hier en daar voor zorgt dat de film toch niet helemaal aanvoelt als een standaard misdaadthriller. Het verhaal draait om de zorgvuldig geplande overval van een bank in Manhattan, waarbij detective Keith Frazier (Lee-regular Denzel Washington) de degens kruist met een crimineel meesterbrein (Clive Owen). Ondertussen heeft de directeur van de bank (Christopher Plummer uit Departure) grote zorgen: gevoelig materiaal dat daar ligt opgeborgen zou nu weleens geopenbaard kunnen worden en dus zet hij een 'fixer' (Jodie Foster uit True Detective) aan het werk. Met Inside Man bracht Lee een eerbetoon aan zijn favoriete heistfilm Dog Day Afteroon: Marcia Jean Kurtz geeft zelfs opnieuw gestalte aan een personage dat ze speelde in de klassieker van Sidney Lumet.

Little Women (2019)

Acteurs: Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson

Regie: Greta Gerwig

© Sony Pictures

Met Little Women liet Greta Gerwig zien dat haar bejubelde regiedebuut Lady Bird zeker geen toevalstreffer was. En dat terwijl haar tweede (solo)klus achter de camera in vergelijking toch wel wat gecompliceerder in elkaar stak: een historisch drama dat vele jaren bestrijkt en waarin ze nu opeens een enorme ensemble cast (met grote namen als Meryl Streep) moest regisseren. Het coming-of-age-drama naar het boek van auteur Lousia May Alcott draait om de levens van vier zussen in het Massachusetts van de 19e eeuw. Saoirse Ronan (Lady Bird) en Florence Pugh (The Little Dummer Girl) ontvingen Oscarnominaties voor hun acteerwerk en daarnaast is Timothée Chalamet (Dune: Part Two) te zien als een potentiële 'love interest' voor de vrouwen. Het script werd eveneens genomineerd voor een Oscar. Gerwig zou het artistieke Little Women opvolgen met het meer commerciële Barbie (nu ook op Netflix); lees hier meer over deze Hollywood-trend.

Late Night (2019)

Acteurs: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow

Regie: Nisha Ganatra