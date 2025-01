Departure S01: intrigerende thriller hapert gaandeweg

Departure begint op de New Yorkse luchthaven JFK, waar vlucht 716 naar Londen op het punt staat om te vertrekken. De piloot gedraagt zich wel een beetje raar. Uren later lijkt het toestel te zijn verdwenen boven de Atlantische Oceaan. Onderzoeker Kendra Malley (Archie Panjabi) wordt door haar baas Howard Lawson (Christopher Plummer) op de zaak gezet. Allerlei complotten doen al snel de ronde. Is er sprake van terrorisme? Was de piloot op een zelfmoordmissie? Mankeert er wellicht iets aan de boordcomputer? Departure moet het duidelijk hebben van complottheorieën.

De reeks is geïnspireerd door de vermissing van vlucht MH370, die in 2014 tussen Kuala Lumpur en Peking verdween. Van het toestel werd niets teruggevonden. Dat incident is dus een mysterie. Dat zoiets kan gebeuren maakt Departure invoelbaar. Spannend is ook het voortdurende gespeculeer, omdat Lawson niet hoopt dat het ligt aan problematische technologie. Want grote vliegtuigbouwers hebben grote orders uitstaan, en de luchtvaart is een gigantische industrie. Je vraagt je bijna af of de onafhankelijke onderzoekers wel onafhankelijk zijn. Want er is altijd geld in het spel, en geld corrumpeert.